Vanno al centro commerciale e lasciano il figlio piccolo in auto: le guardie giurate sfondano il finestrino È accaduto a Eboli, nella provincia di Salerno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.

A cura di Valerio Papadia

Sono andati al centro commerciale e hanno lasciato il proprio figlio da solo in auto: accade a Eboli, nella provincia di Salerno, dove il bimbo, per fortuna, è stato avvistato e salvato dagli addetti alla vigilanza dell'attività commerciale. La vicenda al centro commerciale Le Bolle, in via Serracapilli: non è chiaro se si sia trattato di una dimenticanza oppure di un gesto volontario, fatto sta che i due genitori sono usciti dall'auto, lasciando solo il bambino all'interno dell'auto.

Fortunatamente, alcuni addetti alla vigilanza del centro commerciale hanno notato il piccolo all'interno dell'auto e hanno agito tempestivamente: i vigilantes hanno infranto uno dei finestrini della vettura e hanno tratto in salvo il bimbo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le opportune indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto. Da quanto si apprende, i genitori del piccolo sono stati rintracciati e rischiano ora una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. Fortunatamente, il bambino non è rimasto in auto a lungo e le temperature non sono ancora così elevate; per questo, oltre a una comprensibile apprensione, non ci sono state gravi conseguenze per il piccolo.