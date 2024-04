video suggerito

Rissa tra genitori durante la partita del Calcio Napoli under 16: uomo in ospedale con il naso rotto La rissa sugli spalti del campo sportivo Kennedy durante il match tra gli under 16 del Napoli e del Parma: un uomo di 54 anni è finito in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una partita di calcio tra ragazzini sporcata dalla violenza, manifestata da parte di coloro che dovrebbero dare l'esempio, ovvero i genitori. Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, domenica 21 aprile, durante la partita tra le squadre under 16 del Calcio Napoli e del Parma Calcio, che si stava disputando al centro sportivo Kennedy, storico impianto in via Camillo Guerra ai Camaldoli, zona collinare del capoluogo campano. Per motivi ancora in corso di accertamento, sugli spalti, alcuni genitori, dopo una lite, sono venuti alle mani, dando vita a una vera e propria rissa.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 54 anni, residente a Cadelbosco di Sopra, nella provincia di Reggio Emilia, che è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, nella provincia partenopea. All'uomo, secondo il referto medico, è stata diagnosticata una "frattura chiusa delle ossa nasali e abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione": per lui sette punti di sutura e una prognosi di sette giorni.

Al centro sportivo dei Camaldoli sono intervenuti i carabinieri della compagnia Vomero, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica della rissa, ricostruire l'intera vicenda e individuare le responsabilità.