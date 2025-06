Banda del bancomat nell’Avellinese, l’auto dei ladri ripresa dalle telecamere

È stata ripresa dalle telecamere l'automobile usata dalla "banda del bancomat", il gruppo di criminali che negli ultimi giorni si sarebbe reso responsabile di diversi furti nella provincia di Avellino, tutti messi a segno con lo stesso modus operandi: una carica esplosiva piazzata nello sportello Atm, poi la razzia dei contanti e quindi la fuga, tutto in una manciata di secondi. A renderlo noto è il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un fotogramma del video registrato dagli occhi elettronici.

La banda è sospettata di almeno tre colpi nel giro di due settimane, tra Grottaminarda (4 giugno), Bisaccia (16 giugno) e Calitri (18 giugno). Le indagini sono affidate ai carabinieri. Il frame pubblicato dal Primo Cittadino è datato 28 giugno, ore 4 e due minuti del mattino. Pochissimi minuti prima c'era stato l'ultimo raid, nella notte tra venerdì e sabato, col boato che era stato nettamente avvertito dai residenti. Nell'immagine si vede una vettura di grossa cilindrata, modello station wagon e di colore chiaro. Scrive Palmieri su Facebook:

Un forte boato alle 04:00 di questa mattina ha gettato nel panico la mia Comunità. Un gruppo di malviventi ha fatto saltare in aria il bancomat in via San Francesco, non riuscendo, tuttavia, a portare via il danaro. Il nostro sistema di videosorveglianza comunale ha rilevato il transito dell’auto utilizzata per l’operazione. Abbiamo messo a disposizione le nostre immagini alle forze dell’ordine per le relative indagini. Un caro abbraccio a quanti si sono molto spaventati, soprattutto ai più piccoli, ancora provati dall’evento di questa notte.