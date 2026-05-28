Tentato furto nel cimitero di Poggioreale, ladri forzano la cassaforte dell’impianto di cremazione

Tentativo di furto, nella notte, nell’impianto di cremazione del cimitero di Poggioreale, a Napoli: i ladri hanno forzato la cassaforte ma sono andati via senza riuscirci. Indagano i carabinieri.

Hanno fatto irruzione nella notte nell'impianto di cremazione, hanno tentato di forzare la cassaforte ma, non riuscendoci, sono andati via a mani vuote. Tentativo di furto, nella notte di oggi, 28 maggio, all'interno del cimitero di Poggioreale, a Napoli. Le indagini sono affidate ai carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi e l'avvio delle indagini.

Il modello preso di mira dai criminali è del tipo "intelligente", che prevede il preaccredito sul conto corrente collegato al momento del versamento; per dispositivi del genere il ritiro del contante non viene calendarizzato ma la società di trasporto valori incaricata lo preleva dopo avere ricevuto l'alert sul raggiungimento della capacità di contenimento. Le modalità del tentato furto sono ancora al vaglio ma, a quanto pare, i ladri non sono riusciti ad avere la meglio sulla cassaforte: probabilmente resisi conto che non sarebbero riusciti ad aprirla, o messi in allarme da qualcosa, sono scappati lasciando attrezzi e auto.

Sul posto, al civico 87 di via Santa Maria del Pianto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale, i rilievi sono stati effettuati dai militari dell'Arma del Nucleo investigativo di Napoli.