Furto nella gioielleria a Salerno, in 4 minuti i ladri via con 30mila euro Raid di una banda di ladri nella notte nel quartiere salernitano di Torrione: i criminali hanno svaligiato una gioielleria, per coprirsi la fuga hanno parcheggiato un'automobile al centro della strada.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Quattro minuti, da quando si sono avvicinati alla saracinesca a quando erano già in fuga in auto: furto lampo, quello messo a segno da una banda di ladri in una gioielleria di Torrione, quartiere di Salerno, nella notte scorsa. Colpo preparato nei particolari, sicuramente: oltre ad avere studiato percorsi e sistemi di allarme, i criminali si sono anche preparati la via di fuga sbarrando la strada per rallentare le forze dell'ordine. Sull'accaduto sono in corso indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Salerno.

La banda, composta almeno da quattro persone, è entrata in azione nella notte scorsa, tra lunedì e martedì. Parte del raid è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Tutti a volto coperto, proprio per sfuggire agli occhi elettronici, e coi guanti, per non lasciare impronte. Alle 3.40 del mattino hanno praticato un foro nella saracinesca e rapidamente sono riusciti ad entrare nell'attività. Nei successivi quattro minuti hanno fatto razzia di tutti gli oggetti di valore che hanno potuto arraffare: secondo le stime il valore si aggirerebbe intorno ai trentamila euro.

Quindi, la fuga. Sono saliti a bordo di un'Audi A5 parcheggiata poco distante e sono scappati. Prevedendo un intervento delle forze dell'ordine, hanno preparato anche la strada: hanno piazzato un'utilitaria al centro della carreggiata per creare un ostacolo per gli eventuali inseguitori e guadagnare tempo. I militari hanno acquisito le registrazioni della sorveglianza interna della gioielleria e di alcune telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero avere ripreso anche, nei giorni scorsi, le fasi preparatorie e i sopralluoghi.