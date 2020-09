E sono cinque. Sì, sono cinque i titoli vinti dal Bayern Monaco nel 2020. I bavaresi hanno battuto per 3 a 2 il Borussia Dortmund nella Supercoppa di Germania e ora la squadra di Hansi Flick punta all'en-plein con il Mondiale per club. Dopo aver vinto la Bundesliga, la DFP Pokal, in Champions League e la Supercoppa europea, il Bayern ha vinto il "Der Klassiker" grazie ad una rete di Kimmich nel finale dopo essere stata sul doppio vantaggio ed essere stata ripresa a cavallo dell'intervallo.

All'Allianz Arena i campioni d'Europa sono partiti fortissimo e dopo 32 minuti sono già sul doppio vantaggio grazie a Tolisso, che ha concluso in maniera perfetta un fantastico contropiede, e a Thomas Muller, che di testa ha infilato alle spalle di Hitz un ottimo cross di Davies. Il Borussia non ha mollato e con Brandt ha riaperto i giochi prima dell'intervallo. All'inizio della ripresa Meunier spreca da pochi passi mandando sopra la traversa e pochi minuti dopo Haaland raccoglie un pallone in profondità di Delaney e firma il pareggio.

Quando la gara sembrava destinata ai supplementari, il Bayern ha recuperato un pallone alto con Kimmich e lo stesso numero 6, raccogliendo l'assist di Lewandowski, con una ribattuta fortunosa ha portato sul 3-2 i suoi dopo aver sprecato il tiro da ottima posizione. Disperazione per il Borussia Dortmund, paradiso (ancora una volta) per i bavaresi.

Il tabellino di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Reti: 18′ Tolisso, 32′ Muller, 39′ Brandt, 55′ Haaland, 82′ Kimmich.

Bayern Monaco: Neuer, Pavard (Richards 76), Sule, Martinez (Musiala 84), Hernandez, Kimmich, Tolisso, Coman (Gnabry 54), Muller, Davies, Lewandowski (Zirkzee 83). A disposizione: Boateng, Alaba, Fein, Nubel, Tillman. Allenatore: Hansi Flick.

Borussia Dortmund: Hitz, Can, Hummels (Piszczek 76), Akanji, Meunier (Schulz 67), Dahoud, Delaney, Passlack, Reus (Reyna 72), Brandt (Bellingham 76), Haaland (Reinier 68). A disposizione: Guerreiro, Wolf, Witsel, Drljaca. Allenatore: Lucien Favre.