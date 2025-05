Sul pullman del Napoli spuntano le sigarette: chi sono i calciatori filmati mentre fumavano Due calciatori del Napoli fumano una sigaretta sul pullman scoperto della squadra durante la festa in città per lo Scudetto vinto. Con loro anche Giovanni Manna. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

La festa Scudetto del Napoli con la squadra a bordo di due pullman scoperti per le vie della città è stata contrassegnata da una cornice di pubblico straordinario. Entusiasmo in città sin dalle prime ore del mattino e nel momento in cui la squadra sul lungomare ha salutato tutto il popolo partenopeo. Cori, fumogeni, bandiere azzurre e tanta gioia per una giornata a dir poco indimenticabile per Napoli. In queste ore in rete sono tanti i video che stanno circolando. In una di questi si vedono anche alcuni calciatori del Napoli che fumano una sigaretta sul pullman scoperto.

Si tratta di Matteo Politano e Scott McTominay. Due dei protagonisti di questo quarto Scudetto del Napoli festeggiano a loro modo questo successo concedendosi un piccolo strappo alle rigide regole di un atleta, in questo caso di un calciatore. Lo scozzese è in prima linea con la sigaretta in bocca mentre Politano la mantiene un po' più nascosta nella mano sinistra. Al loro fianco anche Giovanni Manna, direttore sportivo, che fa compagnia ai due calciatori. Ma non è di certo la prima volta che accade un episodio del genere tra i calciatori professionisti in attività.

La festa Scudetto su due pullman scoperti.

Politano e McTominay i calciatori filmati mentre fumavano sul pullman scoperto del Napoli

Vedere Politano e McTominay fumare ha portato alla mente una recente immagine di Szczesny, ex Juventus oggi portiere del Barcellona, che durante la festa per il titolo vinto in Liga dai catalani ha ugualmente fumato senza farsi troppi problemi. Un qualcosa che l'estremo difensore polacco ha dichiarato pubblicamente di concedersi di tanto in tanto e che non ha scosso più di tanto l'ambiente blaugrana. In questo caso Politano e McTominay, spinti anche dal clima assolutamente sereno e distensivo ma soprattutto di festa, si sono concessi questo strappo.

Può sempre risultare strano vedere un calciatore, un atleta, intento a fumare. Ma nel calcio soprattutto negli ultimi tempi pare che siano diversi i giocatori che di tanto in tanto si concedono una sigaretta. Lo stesso Szczesny, tra i calciatori attualmente in attività più noti ad aver dichiarato di fumare, tempo fa in un'intervista ha spiegato che si tratta di una scelta personale e che non incide sul suo lavoro sul campo. Il portiere polacco al pari di Politano e McTominay, sono stati tra i giocatori che hanno maggiormente inciso nelle rispettive squadre in questa stagione.