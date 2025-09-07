Calcio
video suggerito
video suggerito

Sudakov mostra le immagini della sua casa distrutta dai bombardamenti russi: “Mio figlio era lì”

La casa di Sudakov è stata colpita dai bombardamenti russi nella notte, il centrocampista mostra le foto sconvolgenti: dentro c’era tutta la sua famiglia.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Per Georgiy Sudakov sono state ore di grande paura e apprensione per la sua famiglia: nella notte i bombardamenti russi hanno colpito la città di Kiev, distruggendo completamente la casa del giocatore mentre all'interno c'erano il figlio, la moglie e sua madre. Il centrocampista è impegnato con la sua nazionale nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali ma il pensiero va all'orrore che tutti in Ucraina continuano a vivere.

Su Instagram ha condiviso le foto del suo appartamento in città completamente smembrato dai droni e dai missili, lasciando solo macerie e un grande senso di impotenza. "Ecco come appariva la mia casa dopo stasera", ha scritto il giocatore trafitto dal dolore e dall'atroce consapevolezza che tutta la sua famiglia ha rischiato la vita a causa dell'attacco russo.

La casa di Sudakov ridotta in macerie

L'appartamento del giocatore si trova in un palazzo di Kiev che è stato completamente distrutto dai missili mandati dalla Russia. Sui social il centrocampista del Benfica ha pubblicato delle immagini devastanti, accompagnate dal racconto della notte di terrore: "Ecco come appare dopo l'arrivo dello Shahed (un drone kamikaze, ndr). In quel momento mia moglie, mio figlio e mia madre erano in casa". Tutti hanno temuto il peggio e le foto hanno subito fatto il giro del mondo, suscitando grande indignazione.

Leggi anche
Cristiano Doni oggi: "Imprenditore felice. Mio figlio mi ha salvato dal buio del calcioscommesse"

La casa del giocatore è completamente distrutta: sono crollati tutti i muri, la strada e le macchine parcheggiate sono tutte ricoperte dalle macerie e i piani alti del palazzo sono praticamente irriconoscibili, inceneriti dal contatto con i missili russi. Continua la tragedia in Ucraina, devastata dalla guerra e dalle sue conseguenze drammatiche che non risparmiano nessuno.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Formula 1
Verstappen oggi partirà in pole per la gara del GP Italia a Monza: la Ferrari sogna la vittoria
Perché Hamilton non ha dato la scia a Leclerc in qualifica a Monza nonostante la penalità certa
La rassegnazione di Hamilton preoccupa la Ferrari: "Non possiamo competere per la vittoria"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views