L'Atletico Madrid si fa raggiungere all'89' e pareggia 2-2 con il Celta Vigo. Un mezzo passo falso per la squadra di Simeone che però aumenta il vantaggio sulle inseguitrici (solite) Real Madrid e Barcellona, che ora sono a otto lunghezze (ma hanno disputato anche una partita in più). All'Atletico non sono bastati per ottenere i tre punti i due gol di Luis Suarez che sta diventando l'uomo più decisivo di tutta la Liga. Il Barcellona si mangia le mani per averlo lasciato libero la scorsa estate, i Colchoneros sorridono e pensando anche all'esame farsa che ha impedito al Pistolero di firmare con la Juventus.

Atletico Madrid-Celta Vigo 2-2

I galiziani passano in vantaggio al 13′ con Santi Mina, il Pistolero segna un gol per tempo e permette all'Atletico di raggiungere e superare il Celta. La squadra di Simeone, priva di due calciatori (Herrera e Lemar) positivi al Covid, non chiude l'incontro si difende e viene beffata da Facundo Ferreyra che pareggia all'89'. Una beffa autentica, ma Simeone e i suoi guardando la classifica possono comunque sorridere, il vantaggio è enorme su Barcellona, Real Madrid e Siviglia.

I numeri di Luis Suarez, il Pichichi della Liga

L'uruguaiano è stato l'unico calciatore a vincere il titolo di capocannoniere del campionato spagnolo negli ultimi undici anni oltre a Messi e Cristiano Ronaldo e ora cerca, per certi versi incredibilmente, di riconquistarlo. Perché Suarez con la doppietta al Celta Vigo è salito a quota 16 gol nella Liga, in 17 partite disputate. Il Barcellona in estate ha fatto di tutto per cederlo, ma i conti se li è fatti male. Perché Suarez sta trascinando con i suoi gol l'Atletico e ha una media realizzativa incredibile. Un gol ogni 78 minuti giocati per il Pistolero nella Liga 2020-2021.