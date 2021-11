Striscione di vendetta contro Calhanoglu: “Il coraggio è restare con tua moglie anche da cornuto” L’esultanza provocatoria di Hakan Calhanoglu dopo il gol su rigore nel derby non è stata digerita ai tifosi del Milan. A quasi 24 ore di distanza dal match ecco lo striscione pesantissimo della Curva Sud Milano nei confronti del turco con riferimento anche a vicende extra-calcio e legate alla sua vita coniugale.

A cura di Marco Beltrami

A quasi 24 ore dal derby di Milano, i tifosi del Milan hanno deciso di "rispondere" ad Hakan Calhanoglu. La Curva rossonera proprio non ha digerito l'atteggiamento del grande ex che alla sua prima stracittadina da avversario, si è lasciato andare ad un'esultanza provocatoria nei confronti di quelli che fino a pochi mesi fa erano i suoi sostenitori. Si è parlato a lungo del comportamento del turco e, come spesso accade in queste situazioni, ecco lo striscione molto pesante nei suoi confronti esposto a Milano, che va proprio sul personale con riferimento a vicende extracalcio.

Ha conquistato con furbizia il calcio di rigore e poi si è preso la responsabilità di calciarlo, realizzando il momentaneo vantaggio dell'Inter contro il suo ex Milan. Come se non bastasse poi, Calhanoglu si è portato le mani alle orecchie sentire meglio i fischi dei tifosi milanisti, inviperiti contro di lui. Se alcuni giocatori rossoneri, in primis Florenzi, lo hanno bacchettato, i neocompagni ne hanno riconosciuto il coraggio e la personalità.

Diametralmente opposto il pensiero della Curva Sud Milano che ha esposto uno striscione dedicato al centrocampista a Milano a dir poco duro: "Il coraggio non è calciare un rigore al decimo minuto ma restare con tua moglie anche quando sei cornuto. Uomo di mer**a". Parole che fanno riferimento a vicende extracalcio, e in particolare alla vita privata del calciatore turco.

Sembra chiaro il riferimento ad una vicenda del passato, quando Calhanoglu si rese protagonista di un lungo sfogo sui social in cui annunciava il suo divorzio lampo dalla moglie per "qualcosa di imperdonabile". Tutti pensarono inevitabilmente ad un tradimento di Sinem, ma in realtà fu proprio la donna ad accusare il calciatore di averla tradita. Una situazione inaccettabile per Hakan, che nonostante la gravidanza della sua compagna decise di troncare. Una decisione su cui poi ha fatto dietrofront e da cui nasce lo striscione dei tifosi del Milan.