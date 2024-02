Stangata della Uefa sul Bayern Monaco: cosa hanno fatto i tifosi contro la Lazio in Champions Multa di 50 mila euro e divieto di vendere i biglietti per la prossima trasferta europea sono i provvedimenti adottati per quanto accaduto nell’andata degli ottavi giocata all’Olimpico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa ha inflitto una pesante punizione al Bayern Monaco: multa di cinquantamila euro e divieto di vedere biglietti ai propri tifosi in occasione della eventuale, prossima trasferta di Champions League. Un provvedimento che arriva a censura delle intemperanze dei tifosi all'Olimpico (accensione di materiale pirotecnico, lancio di petardi e di oggetti), in occasione dell'andata degli ottavi di finale contro la Lazio.

Un brutto colpo (anche) all'immagine del club bavarese che oltre al danno sconterà la beffa di non avere il supporto dei propri sostenitori lontano dall'Allianz Arena nell'ipotetico confronto dei quarti di finale. Quanto all'ammenda così salata, è il frutto della somma di un doppio importo: 10.500 euro per aver lanciato oggetti e 40.250 euro per aver acceso fuochi d'artificio.

A corredo delle sanzioni ce n'è anche un'altra che riguarda l'aspetto esclusivamente sportivo: una giornata di squalifica inflitta al difensore, Upamecano (era stato espulso nella prima sfida), che non potrà giocare la gara di ritorno contro la Lazio (5 marzo). La squadra di Tuchel parte dalla sconfitta (1-0, gol di Immobile) di Roma e conta sul fattore campo per ribaltare una qualificazione in bilico e che, dovesse sfuggire, sarebbe una mazzata tremenda, alimentando polemiche molto forti a corredo di una stagione difficile.

Leggi anche Conte ha scelto il Bayern Monaco per ripartire: può sostituire Tuchel e puntare alla Champions

Nella nota disciplinare della Uefa sono contenuti provvedimenti che riguardano anche altre società. Anzitutto, l'Olympique Marsiglia che ha ricevuto le stesse sanzioni inflitte al Bayern Monaco: 50 mila euro di multa per gli eccessi dei suoi tifosi durante la partita contro lo Shakhtar Donetsk del 15 febbraio; divieto di vendere ticket per andare in trasferta (ma in questo caso con pena sospesa).

Nel novero del comunicato c'è anche un'ammenda di 23.750 euro per lo Slovan di Bratislava, punito per quanto accaduto in Conference League con lo Sturm Graz. Squalificato anche il calciatore, Vladimir Weiss. Vietata anche la vendita dei biglietti ai tifosi per la prossima partita europea, sanzione che sarà scontata nella prossima stagione considerato che la squadra slovacca è stata eliminata dalla competizione.