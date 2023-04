Squalifica pesantissima a Mitrovic in Inghilterra: fermato per 8 turni, aveva spintonato l’arbitro L’attaccante serbo del Fulham, Aleksander Mitrovic è stato squalificato 8 giornate dopo l’espulsione rimediata in FA Cup contro il Manchester United. Dove aveva perso la testa contro l’arbitro Kavanagah.

A cura di Alessio Pediglieri

L'attaccante serbo del Fulham, Aleksandar Mitrovic ha subito una pesantissima squalifica di otto giornate da parte del Giudice Sportivo dopo l'espulsione diretta avvenuta durante il match di FA Cup contro il Manchester United dello scorso 19 marzo. I londinesi vennero eliminati e finirono il match in 9 giocatori: oltre a Mitrovic venne espulso anche Willian.

Dunque, è costato carissimo l'attimo di pura follia da parte di Mitrovic a metà del secondo tempo della gara a Old Trafford contro i red devils valida per i quarti di finale di FA Cup che il Manchester ha vinto 3-1 su un Fulham che ha perso la testa durante l'incontro a causa dell'arbitraggio del signor Kavanagh, considerato pessimo. Oltre a non aver sanzionato un paio di contatti in area a favore dei londinesi – proprio su Mitrovic – gli ospiti hanno perso la testa davanti al rigore fischiato al 70′ sul risultato di 1-0 a favore degli ospiti.

In quel momento il Fulham è andato in escandescenza tanto che dal campo sono stati espulsi due giocatori, Willian e Mitrovic, mentre dalla panchina è stato allontanato il tecnico Marco Silva. Da quel momento è iniziato un altro match a favore dello United che di lì a poco ha dilagato siglando il pareggio dal dischetto e qualche minuto dopo trovando il 2-1. Poi, nel finale, il definitivo 3-1 che ha condannato il Fulham. Willian ha ricevuto un cartellino rosso per il fallo commesso in area, fermando con la mano sulla linea un tiro a porta vuota, Marco Silva per proteste.

Nei momenti più concitati è stato proprio Mitrovic ad avere l'atteggiamento peggiore, rincorrendo Kavaragh, spintonandolo e puntandogli l'indice in faccia. Atteggiamenti che hanno portato l'arbitro ad estrarre il cartellino rosso e il Giudice Sportivo, leggendo referto e rivedendo i filmati a sanzionare con un a mega squalifica l'attaccante serbo. "A seguito dell'udienza in relazione alla nostra partita di FA Cup con il Manchester United il mese scorso, una commissione di regolamentazione indipendente ha deciso che: Aleksandar Mitrović sarà squalificato per un totale di otto partite, una delle quali già scontata. Il serbo dovrà anche pagare una multa di 75.000 sterline".

Questa la nota ufficiale del Fulham che così dovrà fare praticamente fino a fine stagione del proprio attaccante che sconterà le giornate di stop nelle partite valide di campionato in Premier League, dove si è giunti alla 28a giornata. Un turno Mitrovic lo ha già scontato, altri sette li dovrà osservare nelle restanti 10 partite: un colpo tremendo per il Fulham che sta attraversando un periodo difficilissimo (solo 3 punti nelle ultime cinque giornate).