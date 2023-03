In Manchester United-Fulham accade di tutto: Mitrovic perde la testa, tre espulsi in 2 minuti Quarto di finale incandescente a Old Trafford in un match che ha visto il Fulham in vantaggio 1-0 per quasi l’intera gara. L’arbitro Kavanagh, troppo spesso in balìa degli eventi, ha estratto tre cartellini rossi in due minuti a Willian, Mitrovic e Marco Silva.

A cura di Alessio Pediglieri

In Inghilterra oltre alle partite di Premier League, nel fine settimana è andata in scena anche la FA Cup con i quarti di finale, tra cui un accesissimo match a Old Trafford tra Manchester United e Fulham. Che ha visto trionfare e passare in semifinale i red devils ma non senza momenti di altissima tensione che sono sfociati in un finale convulso dove sono arrivate tre espulsioni in due minuti da parte dell'arbitro Kavanagh, il peggiore in campo.

Una partita attesissima, giocata in un clima da corrida per un Old Trafford in sold-out per assistere al quarto di finale tra i diavoli rossi di ten Hag e il Fulham di Marco Silva: gara sin da subito maschia, con tantissimi interventi ai limiti del regolamento e, qualche volta, oltre che hanno impegnato sin da subito il direttore di gara, il 37eenne Chris Kavanagh entrato ben presto in confusione e che ha scontentato tutti: giocatori, tecnici e tifosi per una condotta di gara assolutamente insoddisfacente.

Una gara che ha visto anche momenti spettacolari, vissuta sul filo dell'equilibrio con il Fulham che ha provato a sorprendere i red devils con un approccio importante al match e concretizzando un meritato vantaggio con l'1-0 a firma di Mitrovic. Capovolgimenti di fronte ed emozioni, con i padroni di casa che hanno sfiorato il pareggio e gli ospiti il secondo vantaggio. Ma in occasione del forcing conclusivo del Manchester United si è visto in campo anche il lato oscuro del match quando, su un tiro a botta sicura di Sancho a porta vuota, è intervenuto sulla linea Willian respingendo di mano.

In un primo momento, Kavanagh ha lasciato proseguire tra le proteste dei padroni di casa, per poi venire richiamato al VAR e sancire un corretto calcio di rigore, che ha trasformato le lamentele dei red devils in quelle del Fulham. Con la squadra ospite che ha perso letteralmente la testa: prima in panchina con il tecnico Marco Silva che è stato espulso per proteste, poi con altri due cartellini rossi nel giro di 60 secondi. Quello a Willian è arrivato giustamente per una situazione di campo, per il fallo di mano in area di rigore, non quello a Mitrovic: l'attaccante del Fulham ha perso completamente la testa, accusando l'arbitro e spintonandolo in un tesissimo muso a muso.

Estenuato da continui falli subiti, e da due rigori richiesti e non concessi da Kavanagh, è finita amaramente così la gara dell'attaccante serbo che era tornato al gol dopo 13 partite, segnando l'iniziale 1-0 per il Fulham. Che poi è capitolato nel finale in doppia inferiorità numerica, con l'1-1 su rigore segnato da Bruno Fernandes e poi per il definitivo 3-1 a firma di Sabitzer e ancora il portoghese, che ha qualificato in semifinale lo United in FA.