Squadre e arbitro sono in campo ma non c’è il pallone: arriva con un drone, pubblico a bocca aperta Le squadre erano in campo e la terna arbitrale pure, ma mancava il pallone: è arrivato con un drone e in un cestino di vimini, in omaggio agli artigiani del Cile.

A cura di Vito Lamorte

Le squadre erano in campo e la terna arbitrale pure, ma mancava il protagonista. Il pallone. Nessuno aveva l'attrezzo per far iniziare il match quando un drone è arrivato sul terreno di gioco e ha portato la palla che ha permesso ai 22 sul rettangolo verde di iniziare la contesa.

Una situazione piuttosto particolare quella che è stata vissuta pochi minuti dopo l'inizio della partita tra Chimbarongo e Tricolor de Paine, valida per il terzo turno della Tercera División B del calcio cileno. L'evento insolito si è verificato poco dopo che le squadre e gli arbitri erano entrati sul terreno di gioco: la palla è stata trasportata sul campo di gioco all'interno di un cesto di vimini dall'alto con un aeromobile a pilotaggio remoto.

L'apparecchio volante ha portato in campo la palla in un canestro di vimini: l'arbitro ha raccolto l'attrezzo nella zona del cerchio centrale e poi ha poggiato il pallone a terra. Il video è diventato presto virale sui social e ha lasciato delle sensazioni piuttosto contrastanti.

Il Chimbarongo FC ha immortalato quanto accaduto e ha pubblicato sui suoi profili social: “Saremo sempre orgogliosi dei nostri artigiani che hanno dato la vita per questa bellissima terra. E come? Se portiamo le loro mani incise accanto al petto sul nostro scudo. Quelle mani spezzate da tanto sacrificio. Per tutti gli artigiani del Cile, da Arica alla Terra del Fuoco".

In pratica, il sistema di consegna era una sorta di omaggio ai cesti di vimini del Cile ma fatto con uno dei sistemi di trasporto più tecnologici e all'avanguardia.

Dopo aver visto il pallone arrivare in campo a EURO 2020 portato da un'auto telecomandata e la consegnato da un rider in una partita di campionato egiziano tra Pyramids e Al Ahly, ecco un nuovo modo per recapitare la palla all'arbitro prima del fischio d'inizio.