Spezia-Napoli, formazioni e dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN Il Napoli va a far visita allo Spezia per continuare la sua corsa verso lo Scudetto: si gioca oggi alle 12:30 allo stadio Picco, diretta TV su Sky e in streaming su Dazn. Spalletti con Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Gotti con il neo acquisto Shomurodov.

A cura di Vito Lamorte

Spezia–Napoli dove vederla in TV e streaming.

Il Napoli capolista va a far visita allo Spezia nel lunch match della 21a giornata della Serie A. La partita tra gli azzurri di Luciano Spalletti e i liguri di Luca Gotti si gioca oggi, domenica 5 febbraio 2023, alle ore 12:30 allo stadio Albero Picco di La Spezia alle con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Le ultime notizie sulle formazioni: Gotti potrebbe mandare in campo subito il neo acquisto Shomurodov in attacco, affiancandolo ad Agudelo. Spalletti dovrebbe affidarsi al tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

La squadra ligure viene dal 2-0 incassato in casa del Bologna e vuole evitare la terza sconfitta di fila. Il Napoli nell'ultimo turno ha battuto la Roma per 2 a 1 lanciandosi a +13 dalla prima inseguitrice, che al momento è l'Inter. Lo scorso anno ci furono degli incidenti tra le tifoserie ma quest'anno, dopo gli scontri nei pressi di Arezzo, i supporter partenopei non potranno viaggiare alla volta della città ligure.

Proprio in occasione dell'ultimo incrocio il Napoli rifilò un netto 3-0 allo Spezia, con reti di Politano, Zielinski e Demme. Il match d'andata venne deciso da un gol di Giacomo Raspadori nei minuti finali.

Partita: Spezia-Napoli

Dove si gioca: stadio Alberto Picco, La Spezia

Quando si gioca: domenica 5 febbraio 2023

Orario: 12.30

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: Serie A, 21ª giornata

Dove vedere Spezia-Napoli in diretta TV: orario e canale

La gara tra lo Spezia e la capolista Napoli sarà trasmessa in diretta TV da DAZN e da Sky, con canali di riferimento Sky Sport (canale 251), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). Per DAZN ci saranno Ricky Buscaglia e Dario Marcolin a raccontare il match mentre per Sky Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.

Spezia-Napoli, dove vederla in streaming

La sfida tra gli Aquilotti di Gotti e la capolista di Spalletti sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati di DAZN e di Sky, questi ultimi grazie a Sky-Go. La gara si potrà seguire anche su Now.

Spezia-Napoli, le probabili formazioni

Gotti non cambierà il suo 3-5-2 con il neo acquisto Shomurodov affiancato da Agudelo in attacco. Bourabia, Ampadu e Zurkowski in mezzo al campo con Holm e Reca sulle fasce. Amian, Caldara e Nikolau davanti a Dragowski.

Spalletti dovrebbe modificare solo una pedina rispetto la solita formazione: Olivera partirà dal 1′ al posto di Mario Rui. In avanti a formare il tridente ci saranno Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolau; Holm, Bourabia, Ampadu, Zurkowski, Reca; Agudelo, Shomurodov. Allenatore: Gotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.