Spezia-Catanzaro playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale TV Lo Spezia ospita il Catanzaro nella gara di ritorno della semifinale dei playoff di Serie B: all'andata i liguri si sono imposti 2-0 sui calabresi e hanno messo un'ipoteca sulla qualificazione per la finale. Dove vedere la partita in tv e in streaming, le ultime notizie sulle formazioni.

A cura di Vito Lamorte

Spezia-Catanzaro è il match di ritorno delle semifinali dei playoff della Serie B 2024-2025: la gara dello stadio Alberto Picco di La Spezia tra le squadre di Luca D'Angelo e Fabio Caserta si giocherà oggi, domenica 25 maggio, alle ore 19:30. Diretta tv e streaming su DAZN.

La partita di andata ha visto i liguri sbancare il Ceravolo di Catanzaro con un netto 2-0 grazie alle reti di Di Serio e Pio Esposito e questo mette la squadra di D'Angelo in una posizione di vantaggio in chiave qualificazione alla finale: ai calabresi occorrerà battere lo Spezia con 3 goal di scarto. In caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti supplementari né rigori: a passare sarà la squadra meglio classificata in campionato, che in questo caso sono gli Aquilotti che hanno chiuso al terzo posto, rispetto al Catanzaro sesto.

La vincente di questo scontro se la vedrà con la Cremonese o la Juve Stabia per l'ultimo posto nella prossima Serie A.

Partita: Spezia-Catanzaro

Dove: stadio Alberto Picco, Torino

Quando: domenica 25 maggio

Orario: 19:30

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie B 2024-2025, semifinale di ritorno playoff

Dove vedere Spezia-Catanzaro in diretta TV

Spezia-Catanzaro, valida per la gara di ritorno della semifinale di playoff di Serie B, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di accedere all'app presenti su smart tv di ultima generazione e guardare il match sintonizzandosi alla finestra dedicata all'evento.

Spezia-Catanzaro: dove vederla in diretta streaming

La gara tra le squadre di D'Angelo e Caserta si potrà seguire anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN. In questo sarà possibile per gli abbonati accedere attraverso collegamento al sito di DAZN o all'app scaricabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Spezia-Catanzaro, le probabili formazioni

D'Angelo punta ancora su Esposito e Di Serio in attacco, che nel match d'andata sono stati decisivi con i loro gol. In mezzo al campo potrebbe rientrare Salvatore Esposito ma non è detto che il tecnico gli conceda un'altra serata di riposo. Caserta non cambia il suo tandem offensivo, scegliendo ancora Iemmello e Biasci.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata, Nagy, Kouda, Aurelio; Esposito, Di Serio. Allenatore: D’Angelo.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Ilie, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci. Allenatore: Caserta.