Spende i suoi ultimi soldi per una figurina e diventa milionario: "Da una sola ho ricavato 175mila euro" L'incredibile storia di Darmian Olivera-Bergallo, trasformatosi da immigrato negli Stati Uniti che viveva in auto a imprenditore di successo: "Ho speso tutti i miei soldi per una collezione da 200 euro". Nel giro di poco tempo ha creato un impero fino ad arrivare a gestire il 95% del mercato attorno al suo idolo, Leo Messi: "Mi ha voluto conoscere, mi ha firmato alcune figurine. Non so quanto valgano, ma di certo non meno di 300 mila euro l'una".

A cura di Alessio Pediglieri

Leo Messi ha fatto diventare milionario Darmian Olivera-Bergallo, un emigrato negli Stati Uniti che grazie alla Pulga è riuscito a realizzare il "sogno americano", passando da una vita di difficoltà e di stenti ad una da imprenditore di successo. Come ha fatto? Con un pizzico di buona sorte e una fortissima determinazione nel voler cambiare il corso degli eventi: il tutto attraverso una collezione di figurine e l'amore verso l'asso argentino, di cui nel corso degli anni Olivera-Bergallo è riuscito anche a gestire fino al 95% del mercato globale.

Il tesoro scoperto da Olivera-Bergallo, una collezione di figurine da calcio

Il successo imprenditoriale e la nuova vita di Olivera-Bergallo è arrivato come spesso accade, quasi per caso quando si imbatté in un sacchetto contenente alcune vecchie figurine e investendo gli ultimi spicci che aveva in tasca: 200 euro che in pochi istanti hanno fruttato la sua fortuna e il cambio radicale di vita. Oggi, l'"impero" di Olivera-Bergallo vanta oltre 120 mila figurine e 1.000 magliette di Messi, tutte rigorosamente protette da una azienda specializzata. "Vivevo in macchina, ero emigrato negli Stati Uniti da poco e sono iniziati momenti difficili" ha raccontato spiegando la sua avventura al Mundo, degna di una sceneggiatura da Oscar. "Lavoravo come lavapiatti, autista di Uber, stavo per strada quando in un centro di donazioni per i poveri vidi una collezione di figurine da calcio in un sacchetto e osai. Avevo 200 euro e li spesi tutti, mai avrei creduto che sarebbe stata la mia fortuna. Per diversi anni ho continuato a dormire per strada con la collezione in auto, intanto mi documentavo e imparavo il valore di ciò che avevo. Il primo guadagno mi fruttò subito 2.500 dollari".

Le immagini di Leo Messi e il monopolio del mercato sulla Pulga

"In quel pacchetto c'era una figurina dalla quale sono però riuscito a ricavare 175.000 euro". E da lì l'ascesa, sfruttando l'intuizione iniziale: Darmian Olivera-Bergallo in poco tempo diventa un punto di riferimento tra i collezionisti, rivende le immagini di altri calciatori e acquista tutto ciò che c'è sul mercato legato al suo idolo, Leo Messi. Alla fine, si è ritrovato a gestire fino al 95% del mercato legato al merchandising della "Pulga" argentina: "Negli ultimi tempi la concorrenza si è moltiplicata, soprattutto in Cina ed è sempre più complicato tener testa alle contraffazioni" ha ammesso mentre oggi gestisce la sua azienda di successo. "Ho automatizzato le vendite attraverso il sito e delegato alcune funzioni" racconta da vero e proprio imprenditore che nel 2022 realizzò 450 mila euro vendendo la maglia che Messi mostrò al pubblico del Santiago Bernabéu nel successo sul Real per 2-3 del 2017.

L'incontro con Messi e gli accordi con le altre stelle del calcio

Per Darmian Olivera-Bergallo c'è stata anche l'occasione di incontrare di persona Leo Messi: "Giocava a Parigi e qualcuno del suo entourage mi contattò. Presi un volo e quando mi aprì la porta mi ritrovai davanti Leo che aveva letto articoli su di me e voleva saperne di più. Mi ha tempestato di domande, chiesto delle figurine, delle differenze e me ne ha autografate alcune. Ne ho ancora alcune firmate, non so quanto possano valere ma non meno di 300 mila euro". Ma Olivera-Bergallo ha saputo espandere ulteriormente il suo business: "Ho stretto accordi con altri calciatori ed ex calciatori, come Alexia Putellas e Ronaldinho, per distribuire in esclusiva i loro cimeli, ma la pirateria è un danno", ha concluso godendosi la sua nuova vita. Da imprenditore milionario grazie alle figurine.