Speed in videochiamata con Ibrahimovic: “Io ti spacco il c..o”, “Zlatan rilassati”

L'incontro tra IShowSpeed e Paul Pogba a Monaco, la città dove l'ex juventino proverà a far ripartire la sua carriera dopo la squalifica per doping, ha vissuto un momento particolare quando in videochiamata è comparso Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante svedese, oggi dirigente del Milan, ha inveito scherzosamente con lo YouTuber, accusandolo di non aver risposto ai suoi messaggi privati.

Pogba videochiama Ibrahimovic, che si scaglia contro IShowSpeed

Speed era nel Principato per fare una chiacchierata con Pogba nella sua ultima live, vista da più di 2 milioni di persone. A un certo punto, durante la diretta streaming, il centrocampista francese ha avviato una videochiamata con Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra al Manchester United. Il gigante di Malmoe ha accusato lo streamer di ignorare i suoi messaggi su Instagram.

Ibrahimovic: "Oh, Speed, ti ho mandato un video e non hai nemmeno risposto, dannazione. Stai diventando così fottutamente arrogante"

Leggi anche Quale tatuaggio si è fatto rimuovere Ibrahimovic e perché lo ha fatto: Zlatan forse ha capito

IShowSpeed: "Non l'avevo visto, non sapevo che mi avessi scritto"

Pogba ridendo: "Vorresti dargli uno schiaffo adesso?"

Ibrahimovic: "Gli spaccò il culo"

IShowSpeed: "Zlatan, rilassati, rilassati. Ti ho trovato, ti risponderò. Vedi, non controllo i miei messaggi personali"

Ibrahimovic: "Sei così dannatamente arrogante. Tutti i giocatori ti hanno reso famoso e ora pensi di essere più famoso di loro".

Il precedente tra i due a Milano: Ibra scaraventò a terra Speed

Tutto ovviamente all'insegna della leggerezza e dello scherzo, così come lo era stato l'incontro tra Speed e Ibra andato in scena lo scorso anno a Milano: il 20enne si era presentato a Zlatan nello spogliatoio del club rossonero. "Finalmente ti conosco", aveva detto lo svedese.

Lo streamer aveva poi provato ad affrontare Zlatan in una sfida uno contro uno col pallone tra i piedi, ma aveva avuto la peggio dopo qualche penosa finta, venendo scaraventato a terra dopo essere stato colpito con una spallata da Ibra.