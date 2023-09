Spalletti nuovo ct della Nazionale, oggi la presentazione: l’orario e dove vederla in diretta TV e streaming Oggi va in scena la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico dell’Italia: alle ore 11 il nuovo ct della Nazionale sarà presentato a Coverciano. Ecco come vedere in diretta TV e live streaming sulla RAI la presentazione del successore di Mancini sulla panchina azzurra.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi con la presentazione di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico dell'Italia comincia ufficialmente la nuova era della Nazionale. Il tecnico ex Napoli che sostituisce il dimissionario Roberto Mancini (già assunto come ct dell'Arabia Saudita) sarà infatti presentato ai media oggi tramite una conferenza stampa che inizia alle ore 11 e che si terrà nel Centro Tecnico Federale di Coverciano alla presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina. La presentazione del nuovo ct dell'Italia, che ha già diramato la sua prima lista dei convocati per le partite di qualificazione a Euro 2024 contro Macedonia e Ucraina, sarà trasmessa integralmente in diretta TV sulla RAI e in live streaming su RaiPlay.

A che ora è la presentazione di Spalletti come nuovo CT dell'Italia di oggi

La presentazione ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico dell'Italia inizia oggi alle ore 11. Questo dunque l'orario in cui comincerà la prima conferenza stampa da ct della Nazionale italiana del 64enne toscano che prende il posto di Roberto Mancini sulla panchina della selezione azzurra pochi mesi dopo aver lasciato il Napoli con cui si era appena laureato campione d'Italia.

Dove vedere la presentazione di Spalletti di oggi in diretta TV e in streaming

La presentazione di Luciano Spalletti come nuovo ct dell'Italia sarà trasmessa in diretta TV e live streaming dalla RAI. La conferenza stampa di scena nel Centro Federale di Coverciano difatti si potrà vedere in diretta gratis in chiaro su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). In alternativa c'è anche la possibilità di vedere la presentazione ufficiale del nuovo allenatore della Nazionale italiana anche in live streaming: per farlo basterà collegarsi alla piattaforma online RaiPlay e selezionare la diretta streaming di Rai 2 a partire dalle ore 11 di oggi.