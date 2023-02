Spalletti non crede ai suoi occhi quando rivede il gol di Osimhen: “Una roba incredibile, mai visto” Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta dal suo Napoli in casa dello Spezia col punteggio di 3-0. Il tecnico degli azzurri resta stupito quando gli mostrano le immagini del gol di Osimhen di testa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta dal suo Napoli in casa dello Spezia col punteggio di 3-0. Il tecnico degli azzurri era raggiante e ha spiegato immediatamente quale fosse stata la chiave vincente di questa partita: "Sono gare che con questo pubblico qui, con questo terreno e con questo pubblico e con questo orario. le vinci se le prepari bene prima e loro sono stati bravissimi – spiega in riferimento ai suoi giocatori – Nel secondo tempo c'è stato quell'episodio che ci ha spianato la strada e la squadra ha continuato a fare quello che mi aspettavo per portare a casa un risultato importante come questo".

Impossibile poi non pensare al secondo gol del Napoli, quello di Osimhen. L'attaccante nigeriano è stato protagonista di uno stacco aereo impressionante, che ha colpito anche lo stesso tecnico azzurro. In diretta la regia manda in onda proprio il filmato della rete del nigeriano e Spalletti rivendendola resta ulteriormente colpito: "Saltare da fermo così non l'avevo mai visto – ha detto – È un mezzo jump da fermo con due piedi, di solito fai il terzo tempo, ma fare così, due piedi in terra e fare lo stacco così è una roba incredibile! – sottolinea ancora con stupore Spalletti che rincara la dose – Guarda dov'è arrivato! Bravo Osimhen…"

Spalletti durante l’intervista post gara su DAZN.

L'allenatore del Napoli ha dunque esaltato la prodezza del giocatore, al pari anche dei suoi compagni di squadra, come Rrhamani che sempre su DAZN ha ribadito il concetto: "È incredibile, non so come faccia". Oltre a Osimhen invece, Spalletti ha parlato anche dell'altruismo di Kvara che la passa a Osimhen per il gol del 3-0:

"State sicuri che Osimhen questo gol glielo farà fare dopo a Kvara – ha spiegato prima di concentrarsi nuovamente sulla corsa Scudetto – All'inizio nessuno era convinto che facessimo un filotto di partite così, nessuno l'ha scritto né ci credeva, e invece nessuno pensa che qualcuno possa fare quello che abbiamo fatto noi. Per cui noi abbiamo il dovere di fare la stessa cosa e andare avanti. Nella vita o ci si accontenta o si gioca al raddoppio e noi dobbiamo giocare al raddoppio". Spalletti prova infatti a tenere con i piedi per terra la squadra provando a spiegare come anche altre squadre nelle prossime sfide potrebbero centrare un filotto di vittorie come hanno fatto gli azzurri dal girone d'andata a oggi.