Spalletti mette nero su bianco lo staff della Nazionale: fuori Barzagli, Oriali lascia dopo 9 anni La FIGC ha reso noto lo staff che lavorerà con Luciano Spalletti in Nazionale: ci sono anche Sasà Russo e Alessandro Pane, Oriali lascia dopo nove anni e resta fuori Barzagli. Buffon capo delegazione.

A cura di Vito Lamorte

Luciano Spalletti sta per iniziare la sua avventura come commissario tecnico dell'Italia. L'ex allenatore del Napoli, campione d'Italia in carica, ha ereditato l'incarico di Roberto Mancini e dovrà subito fare sul serio visto che ci saranno le due gare di qualificazione a EURO 2024 il 9 settembre con la Macedonia del Nord a Skopje e il 12 contro l'Ucraina a Milano.

Nelle scorse ore è stato definito lo staff che accompagnerà Spalletti nel suo incarico come selezionatore della Nazionale Italiana e ad ufficializzare i membri è stata la FIGC con una nota. Oltre ai collaboratori storici del tecnico di Certaldo come Marco Domenichini, che il vice; e Daniele Baldini, assistente tecnico; si aggiunge Salvatore Russo, che dallo scorso anno ha iniziato a lavorare con Spalletti.

I preparatori atletici saranno Francesco Sinatti, che ha lavorato con Sarri ad Empoli e Napoli; e Franco Ferrini, che ha fatto parte dello staff dell'allenatore toscano nei due anni all'Inter. Marco Savaroni sarà il preparatore dei portieri, mantenendo questo ruolo anche nello staff di Vincenzo Italiano alla Fiorentina; mentre Alessandro Pane, Giorgio Venturin e Marco Scarpa ricopriranno il ruolo di osservatori. Renato Baldi e Marco Mannucci i match analyst.

Nello staff non è presente il nome di Andrea Barzagli: l‘ex difensore della Juventus e della Nazionale avrebbe dovuto affiancare Mancini ed era stato nominato nel nuovo ruolo a inizio agosto ma le improvvise dimissioni di Mancio hanno cambiato tutte le carte in tavola. Anche Gabriele Oriali lascia la Nazionale. L'ex Inter era in azzurro ormai da nove anni e aveva lavorato insieme a Conte, Ventura e Mancini.

Nessuna novità, invece, per il capo delegazione: sarà Gianluigi Buffon.

La prima lista di convocati firmata da Luciano Spalletti sarà diramata il primo settembre.