Spalletti-Juve, il club propone un contratto di un anno e un biennale: l’allenatore ha già deciso

Tra la Juventus e Luciano Spalletti l'intesa è ormai raggiunta. L'allenatore bianconero sembra ormai destinato alla permanenza. I segnali che si possa procedere con l'ex allenatore del Napoli e CT dell'Italia sono stati inequivocabili dato che anche Giorgio Chiellini pubblicamente aveva fatto capire questo. "L'ho già detto: non vedo nessun altro sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Non mettiamo scadenze". Ebbene come scrive oggi la ‘Gazzetta dello Sport', Spalletti avrebbe dato già il suo via libera dopo una riunione in cui si è parlato non solo di cifre e di contratti ma anche di programmi futuri, ambizioni, e mercato.

Spalletti però nel frattempo ha ricevuto due proposte dalla Juventus: una per un anno di contratto con opzione per la seconda e un'altra direttamente da due anni. Insomma, dovrà solo scegliere anche in considerazione del fatto che pure le cifre delle due proposte sono differenti. L'allenatore bianconero di fatto dovrà comunicare la sua decisione ma non è in dubbio il fatto che voglia rimanere. In casa Juve si dà dunque per scontata la permanenza del tecnico toscano chiamato a riportare la Vecchia Signora ai livelli di un tempo. Il cambiamento di fatto è stato tangibile e il gruppo ha risposto bene agli impulsi dell'allenatore che si è guadagnato subito la stima e il rispetto del gruppo e della società.

L’abbraccio della Juventus a Spalletti dopo il 4–0 sul Pisa.

Ma come si andrà a strutturare il nuovo contratto di Spalletti? La Juventus ha pensato di proporre all'allenatore bianconero una stagione da 7 milioni (6 più uno di bonus) con opzione alle stesse cifre per il 2027-28 o direttamente due anni da 5 milioni all’anno. La strada maggiormente percorribile dopo le riflessioni dei giorni scorsi sembra essere la prima. In ogni caso, Spalletti non inizierebbe il prossimo campionato in scadenza grazie alla clausola prevista per il 2027-28. La fumata bianca arriverà però a prescindere e la firma verrà messa prima dei verdetti della classifica.

Spalletti vuole giocarsi il quarto posto con serenità e la Juventus desidera fortemente questo obiettivo anche per garantirsi entrate extra da poter utilizzare sul mercato. I bianconeri hanno messo gli occhi su svincolati di lusso come Leon Goretzka (Bayern) e Bernardo Silva (City) che vogliono essere ancora protagonisti in Champions. Per farlo però la Juventus ha bisogno necessariamente dei 70-80 milioni garantiti dalla Uefa.