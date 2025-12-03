Spalletti e il legame con Neri e Ferramosca: appuntamento fisso da anni pur non allenando la Juve

Luciano Spalletti e quel legame speciale con Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, le due giovani promesse della Juventus che nel 2006 persero la vita dopo esser scivolati nel laghetto di Vinovo. L’allenatore, oggi sulla panchina bianconera, da anni è sempre presente alla serata commemorativa dei due ragazzi.

“Dedichiamo la vittoria ad Ale e Ricky”. Il 15 Dicembre ci sarà l’anniversario della scomparsa di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca. Due giovani promesse della Juventus che nel 2006 persero la vita dopo esser scivolati nel laghetto di Vinovo. Luciano Spalletti ha voluto dedicare a loro la vittoria della sua Juve di ieri contro l'Udinese allo Stadium. Il tecnico toscano l'ha detto subito, ancor prima di parlare della partita quando si è presentato ai microfoni di Sportmediaset.

Il tecnico ha espresso l’importanza di questa ricorrenza, ricordando la cena commemorativa – che si terra venerdì 5 dicembre – a cui ha sempre preso parte. "Il 15 dicembre ricorre all'anniversario della scomparsa di Neri e Ferramosca, fatto accaduto dopo un allenamento di questi ragazzi – ha detto davanti ai microfoni di Italia 1 -. Siccome venerdì c'è la cena dedicata a questo anniversario, alla quale io ho sempre partecipato, e visto che ora sono l'allenatore della loro Juventus, mi faceva piacere ricordare questo momento e la vittoria la dedichiamo a loro e alle loro famiglie".

Lo striscione dedicato a Neri e Ferramosca da parte dei tifosi della Juventus.

Spalletti di fatto ha sempre partecipato alla serata commemorativa dei due ragazzi, anche quando non aveva nulla a che fare con la Juventus ed era allenatore di altre squadre come Roma, Napoli e anche nel periodo nel quale è stato CT della Nazionale Italiana. Da quel tragico giorno in poi Spalletti di fatto non ha mai saltato la serata organizzata dall'Associazione ‘Neri-Ferramosca' mostrando il suo profondo legame alla famiglia dei due ragazzi e anche a quella Juventus che chiaramente ha sempre apprezzato la sua presenza.

Nel 2017, quando era allenatore dell'Inter, Spalletti si presentò alla cena organizzata a Firenze portando, per l’asta, una maglia di Icardi e di Perisic e una sua tuta. Il tecnico in quell'occasione parlò dei due giovani scomparsi, esprimendo tutto il suo dispiacere per la tragica scomparsa. “Sarebbero diventati due campioni –disse l'allora tecnico dei nerazzurri –. Continuo a portarli nel cuore. Il loro ricordo mi trasmette forza“. Oggi da allenatore della Juventus la presenza di Spalletti sarà ancora più forte e ricca di emozioni.