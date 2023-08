Spagna storica ai Mondiali femminili ma lo spogliatoio è sempre una polveriera: il CT viene ignorato La Spagna si è qualificata per la prima volta nella storia alle semifinali dei Mondiali femminili dopo aver battuto l’Olanda ma lo spogliatoio è una polveriera: il CT è completamente ignorato dalle giocatrici durante i festeggiamenti per la vittoria.

A cura di Vito Lamorte

La Spagna si è aggiudicata la super sfida contro l'Olanda e si è qualificata per la prima volta nella storia alle semifinali dei Mondiali femminili. Al termine di una partita dalle mille emozioni le spagnole escono meritatamente vittoriose dal Wellington Regional Stadium per 2-1 grazie ad una rete di Salma Paralluelo nei tempi supplementari.

La nazionale olandese era una delle grandi favorite ma non è riuscita a conquistarsi il pass per le semifinali nonostante la reazione allo svantaggio firmato da Mariona Caldentey su calcio di rigore: al 91′ è stata van der Gragt a rimettere tutto in equilibrio ma al 111′ grazie a un'ottima imbucata di Jenni Hermoso è stata a neoentrata Paralluelo a siglare il gol del definitivo 2-1:

È la prima volta che la Spagna accede ad una semifinale mondiale e si troverà di fronte ad un'altra delle grandi pretendenti al titolo, ovvero la Svezia.

Oltre alla vittoria e al passaggio del turno, però, in Spagna si è parlato molto di una situazione che riguarda lo spogliatoio della nazionale femminile: è diventato virale un video in cui si vede il CT Jorge Vilda che corre incontro alle sue calciatrici per festeggiare dopo la vittoria ma viene completamente ignorato.

Un'immagine davvero emblematica di quello che si sta vivendo nello spogliatoio spagnolo da qualche tempo a questa parte.

Nei mesi scorsi 15 calciatrici avevano deciso di lasciare la squadra perché contrarie i metodi del CT e ne avevano chiesto le dimissioni. Lo scontro tra Federazione-allenatore e giocatrici è stato duro ed è proseguito fino a quando 3 delle 15 sono state convocate per la Coppa del Mondo che si sta disputando in Australia e Nuova Zelanda. Una vicenda che non è del tutto chiusa e che potrebbe

Nonostante 12 calciatrici dell'ammutinamento siano rimaste fuori dalla lista per i Mondiali, la situazione sembra essere ancora complessa nonostante i buoni risultati di campo. Dopo il torneo ci sono diverse cose da mettere a posto per la RFEF (Reale Federazione Spagnola di Calcio).