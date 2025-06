Spagna-Francia oggi in Nations League, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Spagna e Francia si contendono il secondo posto in finale di Nations League con una partita in scena quest'oggi: fischio di inizio alle 21:00, alla MHPArena di Stoccarda. Diretta in chiaro in TV e in streaming su Cielo sul digitale terrestre. Seconda semifinale dopo quella di ieri che ha visto il Portogallo battere la Germania con gol decisivo di Cristiano Ronaldo, per accedere all'ultimo posto a disposizione per la finalissima di domenica nelle Final Four che decreteranno il vincitore della Nations League 2025. Di fronte due corazzate assolute: le Furie Rosse di Yamal contro i Galletti di Mbappè.

Spagna e Francia di fronte non è assolutamente un inedito, anzi, perché le due nazionali si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra, come nell'ultimo precedente a Euro 2024. In quell'occasione la Roja si era imposta per 2-1 qualificandosi alla finale della competizione contro l'Inghilterra, ora la storia si ripete con una nuova semifinale: in palio ora c'è un'altra finale, di Nations League.

Partita: Spagna-Francia

Quando: mercoledì 5 giugno 2025

Dove: MHPArena (Stoccarda)

Orario: 21:00

Diretta TV: Cielo, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

Diretta streaming: cielo.it, SkyGo, NOW

Spagna-Francia, dove vedere la partita in diretta TV in chiaro

La semifinale di Nations League tra Spagna e Francia è visibile in doppia modalità in TV: diretta a pagamento o diretta in chiaro senza costi aggiuntivi. Nel primo caso, esclusiva riservata agli abbonati Sky che potranno seguire il match sui canali dedicati (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio). Nel secondo caso, collegamento sul Digitale Terrestre sul canale di Cielo: diretta gratuita per tutti.

Dove vedere Spagna-Francia in diretta streaming, l'orario

Spagna-Francia sarà visibile anche in diretta streaming. La semifinale di Nations League si può vedere gratuitamente sul sito di Cielo (cielo.it) oppure usufruendo dei servizi Sky in esclusiva per abbonati: SkyGo per vederla sui dispositivi mobili, oppure su NOW e il servizio on demand.

Spagna-Francia, le probabili formazioni della semifinale di Nations League

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Mingueza, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Ct. De la Fuente

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Rabiot, Tchouameni, Koné; Olise, Mbappé, Dembélé. Ct. Deschamps