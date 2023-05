Soulé mette like al commento che invoca l’esonero di Allegri, si scusa ma viene sommerso di insulti Soulè ha messo un like su Instagram all’hashtag #AllegriOut ma poco dopo si è subito scusato: l’argentino è stato sommerso di critiche e insulti dai tifosi della Juventus.

A cura di Vito Lamorte

Matias Soulé è uno dei calciatori più interessanti cresciuti nella Juventus NextGen e da quest'anno è stato aggregato in pianta stabile con la prima squadra, entrando in più di qualche occasione nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. Il calciatore argentino è stato utilizzato anche nell'ultimo turno a Bologna, dove ha dato un po' di imprevedibilità all'attacco bianconero ma ha sbagliato un'occasione clamorosa da pochi passi.

Lo stesso allenatore della Juventus ne ha parlato nel post-partita a DAZN: "Soulé ha affrettato il colpo, ma è un ragazzo giovane. Ha avuto troppa fretta, doveva far cadere la palla e appoggiarla in porta. I giovani? Hanno dato freschezza con il loro ingresso ma hanno anche sbagliato molto. Qualche giocata errata ed errori di posizionamento. Però è normale perché fa parte della crescita. Vogliono spaccare il mondo ma hanno 10 partite in Serie A. Vanno aspettati e bisogna accettare gli errori”.

In giornata, però, si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere tra i tifosi bianconeri: Matias Soulé ha messo un like ad un commento di un tifoso che aveva commentato la sua foto di Instagram con l'hashtag #AllegriOut e nel giro di poco tempo è scoppiato il caso.

Dopo qualche ora è arrivato il commento del calciatore argentino attraverso il suo profilo Twitter, che rispondendo alle varie accuse si è giustificato così: “Non l’ho fatto apposta, guardando i commenti si è messo”.

Un episodio che ha scatenato un'ondata di brutti commenti e insulti nei confronti del giovane calciatore bianconero da parte di molti tifosi della Vecchia Signora. Da anni il tifo juventino, soprattutto sui social, vive di questa divisione tra sostenitori di Massimiliano Allegri e altri che non vorrebbero vederlo più sulla panchina della loro squadra del cuore.

In questa diatriba ci è finito il povero Soulé, a cui sarà capitato di mettere per sbaglio un like ed è finito nel mirino dei fan che hanno a cuore le sorti dell'allenatore livornese.