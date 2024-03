Soulé fa un gol capolavoro e lo spiega ai compagni: una coordinazione che sfida le leggi della fisica Soulé incanta con l’Argentina U23 con un gol bellissimo nell’amichevole contro il Messico: il giovane attaccante del Frosinone ha spiegato ai compagni come ha segnato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Matias Soulé incanta con la maglia dell'Argentina U23 con un gol bellissimo nella partita amichevole contro il Messico. Il calciatore del Frosinone, il cui cartellino è di proprietà della Juventus, ha ricevuto al centro dell'area un cross dalla destra e si è coordina pur essendo fuori tempo, infila la palla in rete di sinistro sfidando le leggi della fisica con un magnifico tocco di sinistro.

Il tocco di esterno al volo dal centro in area di rigore fa finire il pallone all'incrocio dei pali opposto della porta avversaria e fa saltare in aria tutti i componenti della delegazione della Seleccìon.

Al 25′ del primo tempo il risultato era di 1-0 per l'Albiceleste, quando da un cross dalla destra arriva la magia di Soulé: il giocatore del Frosinone ha colpito la palla con un pregevole esterno volante mandandola alle spalle dell'estremo difensore messicano. Una rete difficile, perché la palla arriva all'attaccante di controbalzo e lui deve coordinarsi al meglio per poterla colpire come ha fatto.

Anche i suoi compagni di squadra sono increduli, sia in campo che in panchina: alcuni gli hanno anche chiesto in che modo avesse colpito il pallone mentre a bordocampo ci si confrontava sul gol appena segnato. Soulé al compagno che gli chiedeva delucidazioni ha proprio mimato il tocco e movimento che ha fatto.

Matias Soulé è una delle note più liete del campionato di Serie A e un punto fermo del Frosinone di Eusebio Di Francesco, che dovrà lottare in queste ultime partita per non retrocedere: i numeri del calciatore argentino, però, sono davvero interessanti visto che in 27 gare disputate ha collezionato 10 gol e 2 assist.

La partita è terminata con il risultato di 4-2 in favore dell'Argentina e c'è stata anche la doppietta di un'altra conoscenza della Serie A, ovvero Lucas Beltran della Fiorentina che continua a mostrare le sue qualità e a farsi notare in zona gol.