Sostituito dopo il gol distrugge tutto quello che trova davanti: aveva sfidato l’allenatore Santiago Córdoba dopo il gol si era lasciato andare ad un’esultanza di sfida verso il suo allenatore che non c’ha pensato su due volte a sostituirlo, scatenando la sua ira.

A cura di Marco Beltrami

Non capita spesso di vedere un allenatore sostituire un giocatore che ha appena segnato un gol nelle fase iniziali di una partita. Eppure è quello che è successo in Colombia in occasione della partita tra Patriotas e Orsomarso: Santiago Cordoba aveva realizzato la rete dell'1-0, quando è uscito dal campo letteralmente furioso per lasciare il posto ad un compagno. Il motivo di questa situazione? Tutto è stato chiarito poche ore dopo il fischio finale.

L'allenatore dei Patriotas Jonathan Risueño si era raccomandato con i suoi giocatori in campo per la sfida valida per la Serie B sudamericana nello stadio La Independencia di Tunja. Nei primi minuti, stando a quanto riportato da Infobae, aveva catechizzato la squadra minacciando sostituzioni immediate in caso di "errori infantili basati sull'eccessiva sicurezza". Tra i calciatori messi in guardia, anche Santiago Córdoba che si è tolto prima della mezz'ora la soddisfazione di trovare la via del gol.

Esultanza rabbiosa per l'attaccante che ha sfidato il suo allenatore urlando a distanza: "Mandami fuori adesso". Per tutta risposta il mister stizzito per quel comportamento non ci ha pensato su due volte e l'ha sostituito con buona pace del gol, risultato tra l'altro poi fondamentale per la vittoria.

Una scelta che ha mandato su tutte le furie Santiago Córdoba che all'uscita dal terreno di gioco si è sfogato pesantemente. Dopo uno scambio di opinioni duro con l'allenatore, prrima ha lanciato via la maglia e poi ha iniziato a prendere a calci tutto quello che trovava sulla sua strada, compresi i cartelloni pubblicitari. La furia è proseguita anche negli spogliatoi, con Santiago che non è rimasto dunque vicino ai compagni ma è andato via in preda alla rabbia.

Nonostante il gol decisivo e la vittoria dunque, giornata molto particolare per Córdoba, protagonista della rottura con il suo allenatore. Un paradosso, visto che di solito si è abituati ad assistere a reazioni incontrollabili dopo un risultato negativo o una prestazione assai deludente.