Sorteggio ottavi Europa League, orario e dove vederlo in TV e streaming: le avversarie di Lazio e Roma Oggi i sorteggi degli ottavi di Europa League 2024-2025: nell'urna ci sono Lazio e Roma. Le due squadre italiane ancora in corsa possono anche incontrarsi subito. Dove e quando vedere il sorteggio in diretta TV e streaming su Sky, Amazon Prime Video e Uefa.com.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi a Nyon è in programma il sorteggio degli ottavi di finale dell'Europa League 2024-2025 e verrà definito il tabellone della fase ad eliminazione diretta. L'orario d'inizio è fissato alle ore 13. Due le squadre italiane ancora in corsa: la Lazio che aveva conquistato la qualificazione già nella fase a girone unico e la Roma che invece ha dovuto superare lo scoglio Porto nel play off per assicurarsi un posto tra le migliori sedici compagini della competizione europea. I sorteggi si potranno vedere in diretta TV su Sky e in streaming anche su Amazon Prime Video e sul sito della Uefa.

A che ora inizia il sorteggio di Europa League: l'orario

L'inizio del sorteggio di Europa League in programma oggi a Nyon è fissato alle ore 13 di oggi. Questo l'orario in cui comincerà la cerimonia che rivelerà le avversarie di Lazio e Roma agli ottavi di finale e che definirà l'intero tabellone della fase ad eliminazione diretta della manifestazione.

Dove vedere i sorteggi degli ottavi di Europa League in tv e streaming

I sorteggi degli ottavi di Europa League saranno trasmessi in diretta TV su Sky. Gli abbonati alla pay-tv potranno vedere il sorteggio a partire dalle ore 13 su Sky Sport 24 (canale 200 del decoder satellitare). La cerimonia di Nyon si potrà però vedere anche in streaming: gli abbonati potranno farlo su Sky Go, NOW o Amazon Prime Video, oppure potranno vedere gratis i sorteggi di Europa League sul sito Uefa.com.

Le possibili avversarie di Lazio e Roma: il tabellone

Le due squadre italiane ancora in corsa possono incontrarsi tra loro già agli ottavi dove potrebbe quindi anche esserci il derby capitolino. La Lazio di Marco Baroni, dopo essersi qualificata direttamente agli ottavi da prima classificata nel girone unico, attende ora di conoscere il proprio avversario in questo per loro primo turno nella fase ad eliminazione diretta: i biancocelesti possono infatti essere sorteggiati agli ottavi con una tra Viktoria Plzen o proprio la Roma di Claudio Ranieri che in alternativa può pescare solo l'Athletic Bilbao.

Come funziona il sorteggio degli ottavi di Europa League

Il sorteggio degli ottavi di Europa League ha un regolamento molto semplice. Ogni squadra ha solo due opzioni per quel che riguarda l'avversario da affrontare agli ottavi. La Lazio ha Viktoria Plzen o Roma, mentre i giallorossi oltre ai biancocelesti possono essere accoppiati con l'Athletic Bilbao. Definito il quadro degli ottavi verrà sorteggiato il resto del tabellone con le squadre che verranno collocate da un lato o dall'altro in base alla posizione ottenuta nella fase a girone unico: la vincente dell'ottavo in cui c'è la 1ª classificata della fase a campionato sarà sul lato opposto del tabellone rispetto a quello che vede impegnata la 2ª classificata, lo stesso sarà per quelli che in cui ci sono la 3ª e la 4ª, la 5ª e la 6ª e la 7ª e l'8ª.