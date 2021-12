Sorteggio di coppa, esultanza smodata di un’intera squadra: hanno appena preso il PSG Un’intera squadra ad esultare dopo il sorteggio che li vedrà affrontare il PSG di Messi e Mbappé. Urla, abbracci e cori per festeggiare un momento già diventato storico.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Ci vediamo dopo la sosta". Con questo messaggio apparso sul proprio profilo ufficiale Twitter, il Vannes, squadra francese che milita nel Championnat National, la terza serie del Paese, ha dato appuntamento al PSG. Già, proprio la faraonica squadra di Pochettino che dovrà vedersela contro la piccola compagine di provincia nei sedicesimi di Coppa di Francia. Messi, Mbappé e compagni sfideranno il Vannes il prossimo turno. L'intera squadra ha atteso con trepidazione il sorteggio proprio con la speranza di poter vivere il sogno di affrontare uno dei grandi club della Ligue 1

Meglio di così proprio non poteva andare al gruppo che attorno a un tavolo ha esultato come se avessero vinto il titolo quell'abbinamento che in Coppa di Francia li vedrà giocare contro i più forti in assoluto. Un onore per il Vannes che attualmente milita all'ottavo posto nel proprio campionato e vorrà regalarsi una notta da sogno che probabilmente ricorderà per tutto il resto della loro vita. La gara si giocherà il prossimo 3 gennaio 2022.

Da decidere lo stadio in cui si disputerà la partita

Il Vannes spera di poter ospitare la gara nel suo stadio Rabine. La società è ora in attesa del via libera dalla Federazione. L'emozione più grande però i giocatori la stanno già vivendo e l'hanno vissuta con la diretta del sorteggio. Urla, abbracci, esultanza e festeggiamenti sfrenati hanno letteralmente scatenato la squadra che mai si sarebbe aspettata un epilogo del genere dopo aver vinto nel turno precedente con il punteggio di 4-0.

Le due squadre inoltre hanno anche avuto una discreta collaborazione sul mercato dato che in porta al Vannes gioca Garissone Innocent. L'estremo difensore era in prestito proprio dal PSG ma prima di decidere di ritornare alla base. Il suo contratto scade nel 2023 e non potrà nemmeno affrontare Messi e compagni da avversario. Per il Vannes questo resta comunque un appuntamento con la storia al quale nessun altro giocatore vorrà rinunciare per alcuna ragione al mondo.