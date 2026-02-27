Sorteggi Europa League e Conference, Bologna-Roma e Rakow Fiorentina agli ottavi: il tabellone completo
Roma-Bologna è il derby italiano sorteggiato agli ottavi di Europa League, abbinamento che dà all'Italia al certezza di avere sicuramente una squadra nei quarti (Lille o Aston Villa una delle possibili avversarie inserite nella stessa ala del tabellone). Andata prevista al Dall'Ara il 12 marzo, ritorno in programma all'Olimpico il 19 marzo. In Conference la Fiorentina è stata abbinata ai polacchi del Rakow, se passa il turno può incrociare un avversario di buon livello come il Crystal Palace. Sono le partite delle squadre italiane rimaste in corsa nelle due competizioni: ai giallorossi, che erano testa di serie nel sorteggio di Europa League si sono aggiunti i felsinei attraverso i playoff.
Il tabellone delle partite degli ottavi
Ferencvaros-Braga
Panathinaikos-Betis
Genk-Friburgo
Celta-Lione
Stoccarda-Porto
Nottingham Forest-Midtjylland
Bologna-Roma
Lille-Aston Villa
Roma-Bologna, derby italiano negli ottavi
Andata a Bologna e ritorno a Roma: è l'esito del sorteggio che ha messo di fronte, nella parte destra del tabellone, le due italiane. "La Roma è una grande squadra, da calciatore avevo fatto una finale di Champions Milan-Juve – le parole di Marco Di Vaio, ds del Bologna –. Giocare in Europa contro un'italiana ha un sapore diverso, avremmo preferito evitarla". Chi passa il turno troverà nei quarti la vincente di Lille-Aston Villa. "Dovremo fare molta attenzione, il Bologna ha ottimi calciatori – ha ammesso Massara, ds della Roma -. Peccato sia capitato il derby, così non ne beneficia del tutto il Ranking Uefa". In proiezione, in semifinale potrebbe capitare una tra Stoccarda, Porto, Nottingham Forest e Midtjylland.
Il tabellone di Europa League dagli ottavi alla finale
Bologna e Roma sono capitate nella parte destra della griglia, quella più ostica alla luce delle squadre che vi sono state sorteggiate: Porto e le due inglesi (Nottingham Forest, Aston Villa) le insidie maggiori. Di seguito la lista degli incontri verso la finalissima che si giocherà in Turchia, a Istanbul:
Ottavi di finale
OF1 Ferencvaros-Braga
OF2 Panathinaikos-Betis
OF3 Genk-Friburgo
OF4 Celta-Lione
OF5 Stoccarda-Porto
OF6 Nottingham Forest-Midtjylland
OF7 Bologna-Roma
OF8 Lille-Aston Villa
Quarti di finale
QF1: Ferencvaros-Braga vs Panathinaikos-Real Betis
QF2: Genk-Friburgo vs Celta-Lione
QF3: Stoccarda-Porto vs Nottingham Forest-Midtjylland
QF4: Bologna-Roma vs Lille-Aston Villa
Semifinali
SF1: Vincente QF1 vs Vincente QF2
SF2: Vincente QF3 vs Vincente QF4
Finale
Vincente SF1 vs Vincente SF2
Quando si giocheranno le prossime partite di Europa League
La griglia degli accoppiamenti in tabellone è stata definita oggi mentre erano già note le date delle partite di andata e ritorno a partire dagli ottavi di finale che si giocano al giovedì. Ecco il calendario:
- Ottavi di finale
andata 12 marzo – ritorno 19 marzo
- Quarti di finale
andata 9 aprile – ritorno 16 aprile
- Semifinali
andata 30 aprile – ritorno 7 maggio
- Finale
Istanbul, Besiktas Park – 20 maggio.
Rakow-Fiorentina, urna benevola con la Viola
Sono i polacchi del Rakow (terzi nel campionato nazionale) l'avversario che la Viola proverà ad affronterà negli ottavi di Conference League, col beneficio del ritorno in casa per la formazione di Vanoli. Trasferta lunga per i toscani: chi vorrà seguire la squadra lontano dal Franchi dovrà sobbarcarsi 1250 km di viaggio (12/14 ore in auto). Il metodo più rapido prevede un volo da Firenze o Pisa verso l'aeroporto di Katowice (KTW), che dista circa 40-50 km da Częstochowa.
Il tabellone delle partite degli ottavi
Aek Larnaca-Crystal Palace
Sigma Olomouc-Mainz
Lech Poznan-Shakhtar Donetsk
Az Alkmaar-Sparta Praga
Samsunspor,-Rayo Vallecano
Celje-AEK Atene
Rakow-Fiorentina
Rijeka-Strasburgo
Il tabellone di Conference League dagli ottavi alla finale
Chi prende la Fiorentina se supera gli ottavi col Rakow? Con ogni probabilità il Crystal Palace che appare favorito sull'AEK Larnaca. Az Alkmaar, Sparta Praga, Lech Poznan o Shakhtar le possibili avversarie in semifinale. Di seguito il calendario completo verso la finalissima di Lipsia del 27 maggio:
Ottavi di finale
OF1 Lech Poznan-Shakhtar Donetsk
OF2 Az Alkmaar-Sparta Praga
OF3 Crystal Palace-Aek Larnaca
OF4 Fiorentina-Rakow
OF5 Samsunspor-Rayo Vallecano
OF6 Celje-AEK Atene
OF7 Sigma Olomouc-Mainz
OF8 Rijeka-Strasburgo
Quarti di finale
QF1: Lech Poznan-Shakhtar Donetsk vs Az Alkmaar-Sparta Praga
QF2: Crystal Palace-Aek Larnaca vs Fiorentina-Rakow
QF3: Samsunspor-Rayo Vallecano vs Celje-AEK Atene
QF4: Sigma Olomouc-Mainz vs Rijeka-Strasburgo
Semifinali
SF1: Vincente QF1 vs Vincente QF2
SF2: Vincente QF3 vs Vincente QF4
Finale
Vincente SF1 vs Vincente SF2
Quando si giocheranno le prossime partite di Conference League
La Viola è attesa dagli ottavi di finale a metà marzo, il sogno è giungere in finale (27 maggio) a Lipsia. Di seguito il calendario completo con tutte le date:
- Ottavi di finale
andata 12 marzo – ritorno 19 marzo
- Quarti di finale
andata 9 aprile – ritorno 16 aprile
- Semifinali
andata 30 aprile – ritorno 7 maggio
- Finale
Lipsia – 27 maggio 2026.