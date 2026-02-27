Sorteggi Europa League e Conference, Bologna-Roma e Rakow Fiorentina agli ottavi: il tabellone completo

In Europa League Bologna-Roma è il derby italiano, la Fiorentina ha pescato il Rakow in Conference. Le gare di andata e ritorno si giocheranno tra il 12 e il 19 marzo.

Roma-Bologna è il derby italiano sorteggiato agli ottavi di Europa League, abbinamento che dà all'Italia al certezza di avere sicuramente una squadra nei quarti (Lille o Aston Villa una delle possibili avversarie inserite nella stessa ala del tabellone). Andata prevista al Dall'Ara il 12 marzo, ritorno in programma all'Olimpico il 19 marzo. In Conference la Fiorentina è stata abbinata ai polacchi del Rakow, se passa il turno può incrociare un avversario di buon livello come il Crystal Palace. Sono le partite delle squadre italiane rimaste in corsa nelle due competizioni: ai giallorossi, che erano testa di serie nel sorteggio di Europa League si sono aggiunti i felsinei attraverso i playoff.

Il tabellone delle partite degli ottavi

Ferencvaros-Braga

Panathinaikos-Betis

Genk-Friburgo

Celta-Lione

Stoccarda-Porto

Nottingham Forest-Midtjylland

Bologna-Roma

Lille-Aston Villa

Roma-Bologna, derby italiano negli ottavi

Andata a Bologna e ritorno a Roma: è l'esito del sorteggio che ha messo di fronte, nella parte destra del tabellone, le due italiane. "La Roma è una grande squadra, da calciatore avevo fatto una finale di Champions Milan-Juve – le parole di Marco Di Vaio, ds del Bologna –. Giocare in Europa contro un'italiana ha un sapore diverso, avremmo preferito evitarla". Chi passa il turno troverà nei quarti la vincente di Lille-Aston Villa. "Dovremo fare molta attenzione, il Bologna ha ottimi calciatori – ha ammesso Massara, ds della Roma -. Peccato sia capitato il derby, così non ne beneficia del tutto il Ranking Uefa". In proiezione, in semifinale potrebbe capitare una tra Stoccarda, Porto, Nottingham Forest e Midtjylland.

Leggi anche Sorteggi Europa League oggi con Roma e Bologna: orario e dove vederli in TV e diretta streaming

Il tabellone di Europa League dagli ottavi alla finale

Bologna e Roma sono capitate nella parte destra della griglia, quella più ostica alla luce delle squadre che vi sono state sorteggiate: Porto e le due inglesi (Nottingham Forest, Aston Villa) le insidie maggiori. Di seguito la lista degli incontri verso la finalissima che si giocherà in Turchia, a Istanbul:

Ottavi di finale

OF1 Ferencvaros-Braga

OF2 Panathinaikos-Betis

OF3 Genk-Friburgo

OF4 Celta-Lione

OF5 Stoccarda-Porto

OF6 Nottingham Forest-Midtjylland

OF7 Bologna-Roma

OF8 Lille-Aston Villa

Quarti di finale

QF1: Ferencvaros-Braga vs Panathinaikos-Real Betis

QF2: Genk-Friburgo vs Celta-Lione

QF3: Stoccarda-Porto vs Nottingham Forest-Midtjylland

QF4: Bologna-Roma vs Lille-Aston Villa

Semifinali

SF1: Vincente QF1 vs Vincente QF2

SF2: Vincente QF3 vs Vincente QF4

Finale

Vincente SF1 vs Vincente SF2

Quando si giocheranno le prossime partite di Europa League

La griglia degli accoppiamenti in tabellone è stata definita oggi mentre erano già note le date delle partite di andata e ritorno a partire dagli ottavi di finale che si giocano al giovedì. Ecco il calendario:

Ottavi di finale

andata 12 marzo – ritorno 19 marzo

andata 12 marzo – ritorno 19 marzo Quarti di finale

andata 9 aprile – ritorno 16 aprile

andata 9 aprile – ritorno 16 aprile Semifinali

andata 30 aprile – ritorno 7 maggio

andata 30 aprile – ritorno 7 maggio Finale

Istanbul, Besiktas Park – 20 maggio.

Rakow-Fiorentina, urna benevola con la Viola

Sono i polacchi del Rakow (terzi nel campionato nazionale) l'avversario che la Viola proverà ad affronterà negli ottavi di Conference League, col beneficio del ritorno in casa per la formazione di Vanoli. Trasferta lunga per i toscani: chi vorrà seguire la squadra lontano dal Franchi dovrà sobbarcarsi 1250 km di viaggio (12/14 ore in auto). Il metodo più rapido prevede un volo da Firenze o Pisa verso l'aeroporto di Katowice (KTW), che dista circa 40-50 km da Częstochowa.

Il tabellone delle partite degli ottavi

Aek Larnaca-Crystal Palace

Sigma Olomouc-Mainz

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk

Az Alkmaar-Sparta Praga

Samsunspor,-Rayo Vallecano

Celje-AEK Atene

Rakow-Fiorentina

Rijeka-Strasburgo

Il tabellone di Conference League dagli ottavi alla finale

Chi prende la Fiorentina se supera gli ottavi col Rakow? Con ogni probabilità il Crystal Palace che appare favorito sull'AEK Larnaca. Az Alkmaar, Sparta Praga, Lech Poznan o Shakhtar le possibili avversarie in semifinale. Di seguito il calendario completo verso la finalissima di Lipsia del 27 maggio:

Ottavi di finale

OF1 Lech Poznan-Shakhtar Donetsk

OF2 Az Alkmaar-Sparta Praga

OF3 Crystal Palace-Aek Larnaca

OF4 Fiorentina-Rakow

OF5 Samsunspor-Rayo Vallecano

OF6 Celje-AEK Atene

OF7 Sigma Olomouc-Mainz

OF8 Rijeka-Strasburgo

Quarti di finale

QF1: Lech Poznan-Shakhtar Donetsk vs Az Alkmaar-Sparta Praga

QF2: Crystal Palace-Aek Larnaca vs Fiorentina-Rakow

QF3: Samsunspor-Rayo Vallecano vs Celje-AEK Atene

QF4: Sigma Olomouc-Mainz vs Rijeka-Strasburgo

Semifinali

SF1: Vincente QF1 vs Vincente QF2

SF2: Vincente QF3 vs Vincente QF4

Finale

Vincente SF1 vs Vincente SF2

Quando si giocheranno le prossime partite di Conference League

La Viola è attesa dagli ottavi di finale a metà marzo, il sogno è giungere in finale (27 maggio) a Lipsia. Di seguito il calendario completo con tutte le date: