Sorpresa Pogba nella Juve: Allegri lo schiera titolare in amichevole a 4 giorni dal campionato Paul Pogba potrebbe essere il “nuovo acquisto” della Juventus per la stagione che sta per iniziare. Il centrocampista francese ha giocato titolare nell’ultima amichevole dei bianconeri segnando anche un gol. Allegri l’ha schierato alle spalle di Vlahovic unica punta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un regalo di Ferragosto a tutti i tifosi della Juventus. Paul Pogba sembra essere tornato. Una frase pronunciata più volte dalla scorsa estate quando il centrocampista francese tornò in bianconero prima di essere tormentato da infiniti problemi fisici al ginocchio che gli hanno fatto saltare praticamente tutta la stagione. Allegri è sempre stato enigmatico sul suo ritorno in campo, anche durante la preparazione atletica di quest'anno: "Non so quando tornerà". Erano più o meno sempre queste le parole pronunciate dal tecnico livornese che ormai non si sentiva più di dover dare precisi tempi di recupero per non illudere nessuno.

Forse anche sé stesso. Eppure Pogba, dopo l'intervento al ginocchio del 2022 e gli infortuni successivi nel finale di stagione, ha deciso di proseguire la riabilitazione e il recupero durante tutta l'estate tornando una settimana prima della squadra alla Continassa per allenarsi da solo. Si è fatto trovare pronto nonostante qualche altro allenamento a parte per sovraccarico di lavoro. Motivo per cui Allegri si è sempre limitato a parlare del suo rientro al 100%. Oggi però, a 4 giorni dal campionato 2023/2024 e dall'esordio della Juventus contro l'Udinese, Pogba ha sorpreso tutto dato che Allegri l'ha schierato subito titolare nell'amichevole contro l'Alessandria alle spalle di Vlahovic unica punta.

Il francese ha ripagato la fiducia del tecnico toscano, che l'ha fatto iniziare dal 1′ anche per testare la sua condizione. Gol realizzato nel primo tempo nel 3-0 complessivo dei primi 45 minuti completato anche dalla doppietta di Rugani. Nella ripresa Fagioli e Vlahovic chiudono il punteggio sul 5-0. Allegri ha finalmente avuto risposte positive sia dal francese che dallo stesso attaccante serbo finito da tempo in una complicata trattativa di mercato col Chelsea che prevedeva uno scambio con Lukaku più un sostanzioso conguaglio economico.

Vlahovic sembra essere destinato a restare a questo punto così come Pogba che si candida quantomeno per la panchina alla Dacia Arena contro l'Udinese. Quella di Pogba potrebbe essere la ciliegina sulla torta a un ritiro che la Juventus ha vissuto a testa alta consapevole di dover ricreare fiducia e compattezza nell'ambiente dopo la pesante annata scorsa. Pogba potrebbe rappresentare un autentico nuovo acquisto per i bianconeri pronti a scommettere su di lui. Chiaro che se il francese dovesse entrare in condizione la Juventus avrebbe a sua disposizione uno dei centrocampisti più forti al mondo.