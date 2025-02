video suggerito

Sommer operato al pollice: il portiere dell’Inter tornerà in campo dopo la sosta, salterà 6 partite Il portiere dell’Inter è stato operato dopo la frattura del pollice. L’intervento è riuscito perfettamente. Sommer starà fuori almeno un mese, salterà sei partite. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il portiere dell'Inter Yann Sommer dopo la frattura della testa della falange del pollice della mano destra è stato operato per ridurla. L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore starà fermo per un mese, ma lo stop potrebbe anche essere più lungo. Martinez lo sostituirà in questo periodo di assenza.

Sommer operato al pollice: la prossima settimane inizierà la riabilitazione

Con questo comunicato il club campione d'Italia ha annunciato l'operazione di Sommer: "Nel pomeriggio di oggi Yann Sommer è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas Pio X di Milano, ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. L'intervento è perfettamente riuscito. Sommer, dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa nella prossima settimana".

Sommer salterà sei partite

Non è stato per niente fortunato Sommer, che si è infortunato in modo serio durante l'allenamento di giovedì e a procurargli la frattura è stato un rimpallo. Tanta sfortuna, perché il pallone finito sul palo ritornando verso la porta è finito sul pollice dello svizzero, che starà fuori tra i 30 e i 45 giorni. Sommer non ci sarà sicuramente nelle prossime sei partite dell'Inter. Salterà quelle con il Genoa, il Napoli, il Monza e l'Atalanta di campionato, e le due sfide degli ottavi di Champions con il Feyenoord. Tornerà in campo dopo la sosta, probabilmente il 30 marzo contro l'Udinese.

Martinez sostituirà Sommer tra i pali dell'Inter

Al posto dello svizzero tra i pali sarà promosso Josep Martinez, portiere classe 1998, prelevato la scorsa estate dal Genoa. Lo spagnolo fin qui ha giocato solo una partita di Coppa Italia e adesso avrà la possibilità di mostrare il suo valore avendo la certezza della titolarità per almeno un mese.