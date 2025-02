video suggerito

Solo un arbitro di Serie A sarà fermato dopo le gravi sviste dell'ultima giornata L'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, ha preso la propria decisione: l'arbitro Feliciani (e il varista Di Paolo) riceveranno un turno di riposo, forzato, dopo quanto visto in Torino-Genoa. Entrambi hanno sbagliato in occasione del rigore non dato su Sanabria: "Questo è errore da campo e da lato Var"

A cura di Alessio Pediglieri

Un turno di Serie A (che deve ancora finire in attesa di Inter-Fiorentina, Monday Night della 24a giornata) a dir poco infermale per gli arbitri e il VAR, al centro di una serie quasi infinita di episodi che hanno fatto discutere, arrabbiare e polemizzare tutti: tifosi, giocatori, allenatori. Persino l'AIA che ha dovuto prendere anche delle decisioni in conseguenza a quanto visto e sentito sui vari campi, optando per alcune "sospensioni" temporanee, come per il varista Di Paolo e l'arbitro Feliciani, che hanno commesso il macroscopico errore in Torino-Genoa nel non fischiare il rigore a favore dei granata.

L'episodio in Torino-Genoa: fallo di Sabelli su Sanabria, Feliciani e VAR sbagliano

Torino-Genoa ha avuto una velenosissima coda polemica finale. Una gara corretta, disputata sul filo dell'equilibrio e terminata 1-1 è stata macchiata da un errore evidente da parte dell'arbitro Feliciani che non ha visto un evidente fallo di Sabelli su Sanabria in area granata e non è stato aiutato nemmeno dalla sala VAR: così, al 93′ si sono registrate solamente le proteste dei giocatori di Vanoli mentre a referto non andava segnalato nient'altro. Per la rabbia furibonda del Torino, poi giustificata dalle immagini della moviola e dalle parole dell'AIA nella figura di Elenito Di Liberatore.

Le parole di Di Liberatore (AIA) a Open Var: "Errore da campo e da Var, si deve dare rigore"

"Questo è errore da campo e da lato Var". La sentenza sull'errore più evidente del fine settimana, arriva direttamente dall'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, attraverso le dichiarazioni di Elenito Di Liberatore che fa parte della CAN, organo tecnico dell'AIA, e ospite alla trasmissione "Open Var" in onda su DAZN a ogni fine turno per analizzare gli episodi più discussi, tra cui anche quello del contatto Gatti-Douvikas in Como-Juve. Davanti alla evidente trattenuta di Sabelli sull'attaccante granata che finisce a terra impossibilitato a colpire il pallone, Di Liberatore è categorico: "Ci saremmo aspettati una revisione al VAR… Dobbiamo ammettere l'errore, in questi casi bisognava dare il rigore". Da qui la scelta di fermare Feliciani per un turno – reo di non aver visto in "diretta" l'evidente infrazione – e Di Paolo al VAR – colpevole di aver chiuso il check senza un ulteriore consulto con l'arbitro.