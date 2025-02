video suggerito

Torino-Genoa si chiude tra la polemiche, finisce 1-1: un punto a testa per Vanoli e Vieira Si chiude con un pareggio per 1-1 l’anticipo serale della 24a giornata di Serie A 2024-2025 tra Torino e Genoa. Allo stadio Olimpico Grande Torino le squadre di Paolo Vanoli e Patrick Vieira non si fanno male e muovono la classifica. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiude con un pareggio per 1-1 l'anticipo serale della 24a giornata di Serie A 2024-2025 tra Torino e Genoa. Allo stadio Olimpico Grande Torino le squadre di Paolo Vanoli e Patrick Vieira non si fanno male e muovono la classifica.

Partita molto bloccata e quasi priva di occasioni nella prima parte, con il Torino che ci ha provato soprattutto Vlasic, mentre il Genoa ha chiuso la prima frazione senza tirare dalle parti di Milinkovic-Savic. Nella ripresa il Grifone ha spinto di più, anche a causa dello svantaggio, ma dopo aver rimesso tutto in equilibrio ha cercato di occupare sempre bene il campo per non rischiare.

Pinamonti riprende il Torino: un punto a testa per Vanoli e Vieira

Prima dell'intervallo è arrivato lo sfortunato autogol di Thorsby a portare in vantaggio i granata: sul cross dalla bandierina, nessuno dei padroni di casa la tocca ma una deviazione del centrocampista rossoblù beffa il suo portiere e vale l'1-0 per il Toro.

La ripresa inizia con il Genoa più intraprendente ma il gol dei liguri arriva da un errore in costruzione dei granata: sbaglia clamorosamente il passaggio in uscita Coco e gli ospiti ne approfittano: Messias mette subito al centro per Pinamonti che controlla e poi infila sotto la traversa.

Polemiche nel finale: protesta il Toro per un rigore su Sanabria

Protesta del Torino per un doppio contatto in area: prima va a terra Che Adams, per una leggera trattenuta, e poi è Sanabria a lamentarsi, sempre per una trattenuta ma quest'ultima più evidente. Per l'arbitro è tutto regolare. Espulso Lino Godinho, vice di Vanoli, per proteste.

Torino-Genoa, il tabellino

RETI: 45+2′ aut.Thorsby (G), 68′ Pinamonti.

TORINO(4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa (71′ Biraghi); Ricci, Tameze (30′ Gineitis); Lazaro (71′ Pedersen), Vlasic (84′ Sanabria), Karamoh (71′ Casadei); Adams. All. Vanoli

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Matturro, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj (61′ Masini), Frendrup; Vitinha (dal 51′ Zanoli), Pinamonti (78′ Ekuban), Miretti (dal 51′ Messias). All. Vieira

ARBITRO: Feliciani.