Solo tre squadre italiane secondo l’algoritmo passeranno il turno in Champions e Europa League

Quante chance hanno le squadre italiane impegnate in Europa di passare il turno? Dopo il sorteggio degli ottavi di Champions e dei playoff di Europa League, un algoritmo ha messo a confronto Napoli, Inter e Lazio con le rispettive avversarie Barcellona, Atletico Madrid e Bayern Monaco e Roma e Milan con Feyenoord e Rennes. Secondo le previsioni statistiche, solo tre delle formazioni della Serie A dovrebbero strappare il pass per il turno successivo.

Per quanto riguarda la Champions c'è solo una squadra italiana che secondo l'algoritmo dell'Euro Club Index che potrebbe qualificarsi ai quarti, ed è l'Inter. Per l'ECI gli uomini di Inzaghi hanno il 55% di possibilità di passare gli ottavi contro il 45% dell'Atletico (confronto più combattuto). Sfavorite Napoli e soprattutto Lazio: gli azzurri hanno il 39% di possibilità di vittoria contro il Barcellona, mentre la formazione di Sarri addirittura solo il 13%. Solo il Copenaghen ha meno chance di qualificarsi, visto che i danesi hanno il 3% contro il Manchester City. Per quanto riguarda invece l'Europa League buone notizie dall'algoritmo per Roma e Milan. I giallorossi hanno il 60% di possibilità di passare il turno contro il Feyenoord, mentre gli uomini di Pioli il 76% contro il Rennes.

Euro Club Index (ECI), è l'algoritmo in questione. Grazie a questo si può stilare una classifica delle squadre di calcio nei massimi campionati, arrivando a definire punti di forza nell'immediato e nel lungo periodo e criticità. L'ECI consente di calcolare le probabilità di diversi risultati delle partite (vittoria, pareggio, sconfitta) per le partite di calcio nel prossimo futuro. Come si arriva a questo algoritmo? Attraverso l'analisi dei risultati sportivi storici e più recenti: nelle partite di campionato, nelle partite di coppa nazionale e nelle partite di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Super Cup.

I valori dell'ECI sono calcolati, si legge sul sito ufficiale "sulla base di tutti i risultati delle partite rilevanti di diverse stagioni recenti, utilizzando metodi statistici scientifici. L'impatto delle partite più recenti sul valore ECI è maggiore di quello delle partite più vecchie. L'ECI è costruito in modo tale che la sua forza predittiva sia massimizzata". Tutto viene costantemente aggiornato, ed è così possibile determinare la probabilità dei diversi risultati delle partite imminenti, sfruttando anche l'indice Euro Player per previsioni ancora più accurate.

Il risultato di una partita di calcio dipende dalla valutazione della forza delle squadre, dal vantaggio casalingo e dalle prestazioni delle squadre. La forza di gioco è data dai valori ECI. Le prestazioni della partita varieranno in base quanto viene analizzato e in questo modo è possibile calcolare le probabilità dei diversi risultati della partita, sfruttando anche i risultati sportivi di tre stagioni consecutive calcolando i confronti con tutte le squadre pertinenti all'interno di ciascun Paese sin dal momento dell'inizio della competizione.