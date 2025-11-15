Calcio
Solbakken prima di Italia-Norvegia punge Gattuso: “Non andiamo ai Mondiali dall’età della pietra”

Il CT della Norvegia Solbakken è a un passo dal Mondiale 2026. Alla vigilia della partita con l’Italia rispondendo a una domanda ha puntualizzato sulla storia recente della sua nazionale, che non partecipa a un Mondiale dal 1998.
A cura di Alessio Morra
Italia-Norvegia sarà una partita strana: è una gara ufficiale, ma sarà dal sapore particolare. Perché l'Italia per soffiare il primo posto ai norvegesi deve vincere con 9 gol di scarto. Praticamente impossibile. Solo tre volte nell'ultra centenaria storia la Nazionale ha segnato così tanto in una singola partita. A Gattuso che nei giorni scorsi ha parlato della formula e del regolamento, che oggettivamente non ha aiutato l'Italia, ha risposto indirettamente il CT Solbakken, che tra il serio e il faceto ha detto: "Parlate di noi come fossimo campioni del mondo. Ma il Mondiale noi non lo giochiamo dall'età della pietra".

Italia-Norvegia

In ogni caso il rammarico sarà grande. L'Italia con 18 punti (che potrebbero diventare 19 o 21) potrà essere la squadra con più punti a non essersi qualificata. La Norvegia è partita meglio, ha vinto il confronto diretto all'andata e a suon di gol è diventata irraggiungibile. Si vedrà se la differenza reti sarà la pregiudiziale decisiva per l'ufficialità della Norvegia ai Mondiali.

Solbakken risponde a Gattuso

Gattuso ha parlato tanto della formula, con buona ragione – in particolare sulla proporzione dei posti che svantaggia nettamente l'Europa. Ma tant'è. Queste sono le regole e a queste si risponde. Stale Solbakken, il CT della Norvegia in conferenza stampa a Milano, ha risposto a una serie di domande parlando anche del regolamento: "Le regole sono queste dall'inizio, ho sentito Gattuso riflettere un po' sulla differenza reti generale e non quella sugli scontri diretti. Ma io non ci ho pensato, ma capisco il suo punto di vista".

Italia-Norvegia, le probabili formazioni e le scelte di Gattuso: Pio Esposito con Retegui in attacco

Successivamente a una domanda sui posti assegnati all'Europa per i Mondiali 2026 il CT norvegesi ha dato una risposta spiazzante: "Parli con me come se noi fossimo campioni del Mondo. Non siamo al Mondiale dall'età della pietra. Io capisco la domanda, ma non ci ho pensato".

L'Italia riuscirà a qualificarsi per i Mondiali 2026

Infine, pur ribadendo di non sentirsi qualificato per i Mondiali, a domanda diretta ha risposto dicendo che l'Italia, in ogni caso, sarà protagonista nella Coppa del Mondo 2026: "L'Italia riuscirà ad andare al Mondiale, la squadra è forte, gioca con diversi sistemi. Mi piace come allenatore Spalletti così come Gattuso, non troppo tempo fa avete battuto la Francia".

