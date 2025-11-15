Calcio
Italia-Norvegia, le probabili formazioni e le scelte di Gattuso: Pio Esposito con Retegui in attacco

L’Italia affronterà la Norvegia nell’ultimo match del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026: le probabili formazioni e le scelte del CT Gennaro Gattuso.
A cura di Vito Lamorte
L'Italia si appresta a giocare l'ultimo turno del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro la Norvegia: i verdetti sono ormai definiti, con la nazionale norvegese che ha già staccato il pass per la Coppa del Mondo mentre gli Azzurri dovranno ancora una volta affidarsi ai playoff per inseguire il sogno. Solo in un caso la situazione potrebbe cambiare completamente: se a San Siro la selezione di Rino Gattuso vincesse con almeno 9 gol di scarto, allora si qualificherebbe per il torneo FIFA che si giocherà negli USA, in Canada e in Messico. Sarebbe un risultato che non si è mai visto nelle partite decisive che assegnano un posto alla Coppa del Mondo.

La sconfitta di Oslo per 3-0, incassata all’avvio delle qualificazioni, ha lanciato la cavalcata dei Leoni di Stale Solbakken e ha segnato la fine dell’era Spalletti: con Gattuso la Nazionale ha ottenuto sei vittorie su sei, ma il percorso perfetto dei norvegesi ha reso inutile la rincorsa azzurra.

Un dato positivo c’è: l’Italia ha ritrovato continuità realizzativa. Diciotto le reti segnate nelle ultime cinque gare contro Israele, Estonia e Moldavia. Un successo contro la Norvegia sarebbe prezioso per il morale in vista degli spareggi di marzo, con l’obiettivo di tornare finalmente ai Mondiali dopo due edizioni mancate.

Italia-Norvegia, le probabili formazioni

Per l’ultima sfida del girone il CT Gattuso dovrebbe puntare su Retegui e Pio Esposito in attacco, con Orsolini e Zaccagni sulle corsie laterali. Diversi rientri rispetto alla gara contro la Moldovia: ci sarà Barella in mezzo al campo mentre in difesa riecco dal 1′ Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Donnarumma riprende il suo posto tra i pali al posto di Vicario.

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso; Orsolini, Barella, Tonali, Zaccagni; Retegui, Pio Esposito. CT: Gattuso.

Solbakken dovrebbe puntare sul solito 4-2-3-1 con Haaland riferimento offensivo e il trio formato da Bobb, Sorloth e Nusa alle sue spalle.

Norvegia (4-2-3-1): Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe; Berg, Berge; Bobb, Sorloth, Nusa; Haaland. CT: Solbakken.

