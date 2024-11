video suggerito

Slovan Bratislava-Milan, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Il Milan vola a Bratislava per affrontare lo Slovan per la quinta giornata della Champions League. Fonseca vuole una prestazione come quella del Bernabeu per rilanciarsi in classifica.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo il pareggio a reti inviolate con la Juve, il Milan torna in Champions League per affrontare lo Slovan Bratislava dell'ex Kucka per il la quinta giornata del girone unico. I rossoneri, che tornano a Bratislava dopo 32 anni, con 6 punti in classifica hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi verso le prime 8 posizioni. Calcio d'inizio alle 18:45, diretta TV e streaming in esclusiva su Sky.

I rossoneri sono ad un bivio e Fonseca vuole rivedere il Milan del Bernabeu. Il successo contro il Real Madrid ha rilanciato la classifica rossonera alla ricerca disperata di punti validi per tenersi in zona ottavi di finale: al momento il Diavolo è in zona playoff ma un successo esterno lo proietterebbe verso la Top Eight, le posizioni di qualificazione diretta. Di fronte lo Slovan, squadra a 0 punti in classifica e con la peggior differenza reti (-13).

Per quanto riguarda le formazioni, scelte scontate per Fonseca che manderà in campo il miglior 11 possibile: Pulisic e Chukwueze tornano sulla trequarti insieme a Leao. Davanti occasione per Abraham vista la squalifica di Morata. Per lo Slovan Bratislava non ci sarà l'ex Kucka ( che ha vestivo la maglia rossonera tra il 2015 e il 2017), out per infortunio.

Partita: Slovan Bratislava-Milan

Quando: martedì 26 novembre

Dove: Tehelné pole (Bratislava)

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky

Diretta streaming; SkyGo, NOW

Competizione: 5° turno Champions League (Fase a campionato)

A che ora e dove vedere Slovan Bratislava-Milan in diretta TV: la partita non è in chiaro

Slovan Bratislava-Milan si gioca alle 18:45 e non sarà visibile in diretta TV in chiaro. Match esclusiva per gli abbonati di Sky che potranno sintonizzarsi su Sky Sport 1 oppure su Sky Sport 251 per assistere all'incontro con le analisi pre e post partita.

Slovan Bratislava-Milan dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming di Slovan Bratislava-Milan, non è prevista possibilità di assistere alla partita gratuitamente. In questo caso gli abbonati Sky possono usufruire dell'app a disposizione per i device, SkyGo, oppure affidarsi al servizio a pagamento on demand di NOW

Slovan Bratislava-Milan, le probabili formazioni della partita di Champions League

Fonseca non può pensare a un turnover o altro e vuole ripetere la prestazione di Madrid: in campo devono assolutamente andare i migliori a disposizione per riuscire a cogliere 3 punti fondamentali. Formazione pressocché scontata: in difesa Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra mentre i centrali saranno Thiaw e Tomori. A centrocampo la coppia formata da Fofana e Reijnders, con sulla trequarti Leao con Pulisic e Chhukwueze. In attacco, da unica punta, ci sarà Abraham rientrato dall'infortunio con Camarda pronto a subentrare. Non c'è Morata, squalificato.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec. All. Vladimir Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Paulo Fonesca.