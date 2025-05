video suggerito

Slot rivela il messaggio che gli ha mandato Klopp per il Liverpool: "Fai parte della storia" Dopo la vittoria del titolo del Liverpool anche Klopp ha mandato un messaggio a Slot: cosa ha scritto l'ex allenatore al successore che è riuscito a continuare il suo lavoro.

A cura di Ada Cotugno

Al primo anno sulla panchina del Liverpool Arne Slot si è tolto la soddisfazione di vincere la Premier League, la seconda nella storia del club. Un successo arrivato con cinque giornate d'anticipo grazie alla vittoria contro il Tottenham e festeggiato con grande entusiasmo da tutti i giocatori in campo: è il coronamento di un grande sogno, oltre che a essere il primo successo dopo la grande era di Jurgen Klopp. Il tedesco era stato il primo a regalare la Premier ai Reds e il suo successore è riuscito a continuare benissimo il lavoro.

Non potevano mancare le congratulazioni pubbliche dell'ex allenatore, ma ovviamente i due si sono scambiati anche messaggi in privato che fin qui sono rimasti top secret. Ma nell'ultima conferenza stampa l'olandese ha raccontato ciò che gli ha detto il suo predecessore, sempre attento alle sorti del Liverpool anche adesso che guarda il calcio da una posizione più distante rispetto alla panchina.

Cosa ha detto Klopp a Slot

Slot è un allenatore di poche parole, che non si perde in chiacchiere, ma dopo la vittoria del titolo con il Liverpool può rilassarsi. In conferenza stampa ha parlato di tutti i messaggi che ha ricevuto nel corso della settimana, partendo ovviamente da quelli dei personaggi più celebri: "La persona più famosa che mi ha scritto? Immagino sia Jurgen Klopp". Facile scegliere un nome noto e che a distanza di un anno fa battere ancora tutti i cuori di Anfield.

Ma cosa si sono detti? Qui l'allenatore resta piuttosto vago ma riporta tutto l'orgoglio del tedesco: "Quello che hanno detto quasi tutti: congratulazioni, ora sai quanto è speciale il nostro club, ora anche tu fai parte della storia, cose del genere. Era davvero felice per me, per i giocatori, per lo staff, per i tifosi. Tutti noi conosciamo Jurgen, quindi sì. Forse ne ho dimenticato qualcuno, ma penso che fosse il più famoso".