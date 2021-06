Tutti aspettavano Robert Lewandowski e Marek Hamsik, è apparso Milan Skriniar. Il difensore centrale della Slovacchia ha deciso il match d'esordio a Euro 2020 della sua nazionale contro la Polonia con un gol da attaccante: aggancio a centro area e tiro a incrociare sul palo lontano. Non la solita rete di testa alla Skriniar, per capirci; ma un vero e proprio gesto tecnico da calciatore offensivo: la palla rilanciata dalla difesa polacca sembra imprendibile per tutti ma non per il calciatore dell'Inter che con il piede destro arpiona il pallone e con la stessa gamba batte di slancio Szczesny con una conclusione forte e precisa. Quella del classe 1995 era stata una performance molto positiva dal punto di vista difensivo e la marcatura decisiva è stata solo la ciliegina sulla torta di una gara importante per la selezione di Stefan Tarkovic. Il ragazzo di Žiar nad Hronom ha bloccato un attaccante pericolosissimo come Lewandowski con una grande prestazione ed è riuscito a dare il suo contributo anche in fase offensiva: per Skriniar si tratta del terzo gol con la maglia della sua nazionale in 41 presenze, tutti nel 2021.

Dopo l'ottima annata con in nerazzurro, coronata con la vittoria dello Scudetto; Skriniar si è confermato una certezza anche con la maglia della sua nazionale e Simone Inzaghi non ha nessuna intenzione di rinunciare a lui la prossima stagione. Nell'annata appena conclusa Milan è stato uno dei migliori difensori della Serie A per rendimento e per continuità e non era affatto scontato dopo il finale della stagione precedente.

Milan Skriniar è stato premiato come ‘Star of the Match' di Polonia-Slovacchia e ha commentato così la gara ai canali ufficiali della sua nazionale: "Siamo molto contenti di aver gestito bene la partita. A inizio secondo tempo abbiamo preso subito un gol, ma siamo stati bravi a continuare a fare il nostro gioco. Per fortuna abbiamo segnato il secondo gol. L'espulsione (di Krychowiak, ndr) sicuramente ci ha aiutato ma abbiamo lottato, tutti insieme, e questo è stata la chiave per la vittoria. Sono riuscito a stoppare il pallone, non so come, poi l'ho colpito molto bene. Sono molto contento".