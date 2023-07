Siviglia costretto ad una decisione clamorosa: tutti i calciatori sono stati messi in vendita Il Siviglia dopo la vittoria dell’Europa League è costretto ad una decisione clamorosa con tutti i giocatori dichiarati cedibili sul mercato.

A cura di Marco Beltrami

Dall'inferno al paradiso e poi di nuovo all'inferno. Quella del Siviglia è stata una stagione incredibile, un vero e proprio rollercoaster di emozioni, che rischia purtroppo di finire male. Prima l'avvio difficile e la paura della retrocessione e poi la rimonta con la conquista dell'Europa League ai danni della Roma. Il futuro degli andalusi però è oscuro, e c'è il rischio di uno stravolgimento estivo.

I conti non tornano per il Siviglia, e c'è un buco clamoroso che spinge la dirigenza ad un sacrificio eccezionale. Il presidente Pepe Castro infatti ha comunicato alla dirigenza e a tutto il gruppo che il club deve fare i conti con un debito di 90 milioni di euro. Una situazione che costringe i vertici a muoversi in maniera massiccia sul mercato in uscita per cercare di rientrare.

Infatti anche alla luce del valore delle pedine a disposizione, una o due vendite importanti non sarebbero sufficienti per mettere una toppa. Molti giocatori devono essere venduti per saldare il debito e poter pianificare la nuova stagione, anche con l'ingaggio di calciatori funzionali ai piani del tecnico Mendilibar autore di un vero e proprio miracolo e che dovrà guidare il Siviglia in campionato, coppa e in Champions.

Qual è la soluzione dunque? Mettere l'intera rosa sul mercato, con tutti i calciatori dunque considerati cedibili. Una situazione inaspettata e che spiega anche l'addio del precedente direttore sportivo Monchi che non era disposto a vendere in maniera massiccia all'evenienza gran parte della rosa. L'annuncio del presidente che ha reso nota a tutti la difficile situazione economica è stata spiazzante, e ha dato il via già al lavoro degli uomini mercato.

Indiscrezioni provenienti dalla Spagna, rivelano che il consiglio di amministrazione ha già contattato diversi club europei (in primis pare il Manchester United) per offrire giocatori importanti come Ocampos, Bono o En-Nesyri. Situazione dunque molto calda in chiave trattative in terra andalusa per una squadra che potrebbe essere tutta da ricostruire.