Sinner: "Ho pensato di smettere di giocare. Le polemiche su Monte Carlo? Non saprei dove andare" Jannik Sinner al TG1 ha parlato del suo ritorno ormai imminente dopo la sospensione, soffermandosi anche sui momenti bui che ha vissuto per il caso Clostebol.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner è pronto a tornare nella sua isola felice, ovvero quel campo da tennis che gli ha regalato eccezionali soddisfazioni. Il tennista azzurro il prossimo 5 maggio potrà nuovamente competere dopo la conclusione della sospensione e si ritroverà a difendere quel primo posto che è riuscito a difendere anche senza giocare. Vuole guardare avanti Jannik, che ha vissuto momenti complicati e che è stato anche sul punto di mollare come spiegato nell'intervista esclusiva al TG1.

Sinner e il pensiero di smettere di giocare

Insomma non si nasconde Jannik, che ha ammesso anche di aver pensato anche di smettere: "Se c'è stato un momento in cui ho pensato di lasciare? Sì, mi ricordo prima degli Australian Open di quest'anno ero in un momento non felicissimo perché c'era ancora quel caso di doping. In Australia non mi sentivo proprio a mio agio, nello spogliatoio, nella mensa: i giocatori mi guardavano in modo diverso e allora ho pensato che fosse pesante vivere il tennis in questo modo. Sono sempre uno che scherzava, ma lì non mi sentivo a mio agio. Dopo Australia mi faceva bene staccare un pochino. Poi è andata così anche se non volevo, ma mi ha fatto bene nonostante tre mesi siano troppo. Infatti non volevo giocare Rotterdam per riposarmi ma anche per trascorrere un po' di tempo diverso con amici e con le persone a cui voglio più bene".

Impossibile dimenticare il momento in cui ha saputo di essere positivo al Clostebol: "In quel momento non ho capito cosa è successo. Non sapevo nulla e mi hanno spiegato quello che accadeva dietro le mie spalle e ho accettato perché di più non puoi fare. È andata come è andata, almeno abbiamo saputo a dove erano arrivati questi milligrammi, ma ho fatto fatia ad accettare questi tre mesi perché nella mia testa pensavo "non ho fatto niente perché devo accettarlo". Abbiamo parlato con il mio avvocato in modo molto concreto di quello che poteva succedere nel peggiore dei casi. È successo un anno fa ed è stato un periodo di difficoltà".

La risposta a Djokovic, Serena Williams e Federica Pellegrini

Grande intelligenza e maturità di Sinner, anche di fronte alle dichiarazioni spesso pesanti di chi lo ha attaccato. Nessun problema dunque per le parole di Djokovic, Serena Williams o Federica Pellegrini: "Non ho nemmeno voglia di rispondere. Ognuno è libero di dire quello che vuole e ognuno può giudicare. Va bene, per me è importante che so io quello che è successo e quello che ho passato, ed era molto difficile. Non lo auguro a nessuno di passare da innocente una roba del genere. Siamo in un mondo dove ognuno può dire quello che vuole e va bene così".

Le polemiche sulla residenza a Monte Carlo

Una battuta anche sulle polemiche sulla sua residenza a Monte Carlo. Sinner non saprebbe trovare un posto migliore per allenarsi: "Onestamente sto molto bene qua, mi sento a casa perché chi vive qua non sono evidenti. Se non fossi qua non saprei dove andare per allenarsi, perché abbiamo campi da tennis, la terra e il cemento delle palestre incredibili. Il tempo è ottimo e ci sono tanti giocatori con i quali allenarsi".

