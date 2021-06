In attesa di fare cassa pesante con la cessione di Hakimi, per il quale il PSG sembra ormai vicino alla chiusura a fronte di un pagamento di circa 70 milioni, l'Inter lavora anche in entrata per puntellare ove possibile la rosa che poche settimane fa ha stravinto lo Scudetto. La probabile perdita di Eriksen in seguito all'operazione al cuore è stata subito coperta con l'arrivo di Calhanoglu a parametro zero, il prossimo step sarà alla voce esterni, con i nomi di Florenzi, Lazzari, Emerson e Marcos Alonso sempre caldi.

Poco dovrebbe essere fatto in difesa, dove i titolarissimi restano tutti, ed anche in attacco solo la cessione ugualmente ricca di Lautaro Martinez potrebbe cambiare le carte in tavola costringendo ad acquistare un partner di alto livello per Romelu Lukaku. Sicuramente arriverà un elemento per completare il reparto, visto che Pinamonti lascerà sicuramente la Pinetina.

Ed è suggestiva in tal senso la pista lanciata dalla ‘Gazzetta dello Sport', che svela l'incontro avvenuto a Capri tra Simone Inzaghi e Keita Baldé. I due erano entrambi in vacanza sull'isola del Golfo di Napoli ed hanno colto l'occasione per rivangare i bei tempi andati alla Lazio. Un rapporto forte e di lunga data: Keita è esploso nella Primavera biancoceleste allenata dal tecnico piacentino, per poi vivere la sua migliore stagione in prima squadra nel primo anno di Inzaghi in panchina.

Da quei 16 gol in 31 partite, l'attaccante senegalese non è più riuscito a ripetersi su quei livelli, ma a 26 anni ha ancora davanti a sé tanto calcio e se c'è una persona che può tirarne fuori il massimo quello è Inzaghi. Nella rimpatriata caprese Keita si è proposto al suo vecchio mentore: Mister portami all'Inter, questo il senso del discorso del giocatore che dal 1 luglio tornerà al Monaco dopo il prestito alla Sampdoria. Col club del Principato ha un contratto per altri 12 mesi, una circostanza che potrebbe renderlo una buona opportunità di mercato per Ausilio e Marotta: ad un anno dalla scadenza il Monaco non potrà certo chiedere un prezzo alto per il suo cartellino.

La volontà del giocatore c'è, questo è sicuro. Ed anche la conoscenza della piazza, visto che per Keita sarebbe un ritorno all'Inter dopo la stagione vissuta con Spalletti in cui mise a segno 5 gol in 29 presenze totali.