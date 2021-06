Achraf Hakimi è a un passo dal PSG. Dopo una lunga trattativa l'esterno marocchino è pronto a trasferirsi dall'Inter al club parigino dopo una sola stagione in nerazzurro. Affare a un passo dalla chiusura a 70 milioni di euro bonus compresi che avrebbero ormai accontentato la richiesta del club campione d'Italia in carica. Secondo quanto dichiarato da Sky, l‘annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Leonardo ha accelerato ulteriormente la trattativa andando incontro all'Inter anche dopo il pressing del Chelsea che aveva messo nel mirino il giocatore proponendo ai nerazzurri soldi più una contropartita tecnica da scegliere tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Con il PSG Hakimi andrà a firmare un contratto di cinque anni.

A questo punto, con Hakimi ceduto e sacrificato per risanare i conti della società, l'Inter potrebbe presto chiudere per Manuel Lazzari, l'esterno della Lazio che con Simone Inzaghi si è definitivamente consacrato in Serie A dopo i trascorsi alla Spal. Con la Lazio sarebbe già stata trovata un'intesa sulla base di 22 milioni di euro più 4 di bonus che soddisfa le richieste di Claudio Lotito. Lazzari sarebbe stato chiuso dal 4-3-3 di Sarri che non prevede l'utilizzo degli esterni di centrocampo. Ecco perché potrebbe finire da Simone Inzaghi che sta costruendo la sua Inter sulle basi di quanto buono fatto negli ultimi anni proprio con i biancocelesti.

Hakimi l'ennesimo colpo sontuoso del mercato del PSG

Hakimi è dunque pronto ad arricchire ulteriormente la rosa del PSG con un altro giocatore di talento di questa sontuosa campagna acquisti che ha già visto la chiusura degli affari Donnarumma, Wijnaldum e ora lo stesso Hakimi. A un passo anche la chiusura dell'affare Sergio Ramos, svincolatosi dal Real Madrid e che arriverebbe in Francia con un ingaggio da 15 milioni di euro. Hakimi era stato subito indicato dalla società come il giocatore che più di tutti avrebbe potuto generare una cessione a cifre importanti. Un sacrificio per risanare le casse dell'Inter dopo la crisi economica del gruppo Suning.