Simone Inzaghi ha firmato fino al 2025: sarà il tecnico più longevo dell’Inter dall’addio di Mancini Ufficiale il rinnovo al tecnico che ha prolungato di un altro anno l’accordo con l’Inter. Era dai tempi di Roberto Mancini (2008) che un allenatore non resisteva così tanto sulla panchina nerazzurra.

A cura di Alessio Pediglieri

Simone Inzaghi, vince, convince e rilancia: ufficiale l'accordo raggiunto con l'Inter approfittando della pausa per le Nazionali e a cavallo di un inizio di stagione a dir poco perfetto: tre vittorie su tre gare giocate, otto gol realizzati e ancora nessuno subito. Con questo prolungamento si candida a diventare uno tra i più longevi tecnici della storia recente del club nerazzurro.

L'ultimo a restare in panchina per quattro stagioni è stato Roberto Mancini. L'attuale commissario tecnico dell'Arabia Saudita, aveva indossato i panni di allenatore nerazzurro tra il 2004 e il 2008 in una delle epoche più buie del calcio italiano, quella di Calciopoli. In quel quadriennio lo jesino aveva riportato l'Inter alla vittoria, conquistando tre scudetti, due Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane. Dopo di lui, una sequenza di tecnici infinita che non ha mai permesso di trovare una continuità in panchina.

Dal 2008 al 2021 si sono susseguiti quindici avvicendamenti sulla panca interista, compreso il ben più modesto Mancini-bis targato 2015-2016, fino all'attuale capitano della nave nerazzurra, Simone Inzaghi approdato a Milano nell'estate 2021 dopo un blitz a Roma, scippandolo a Lotito che ne stava rielaborando il rinnovo alla Lazio. Una scelta che dopo tre anni è stata rinnovata tra le parti: "FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2025".

Il prolungamento, che era nell'aria da tempo arriva non a caso in un momento importante e strategico: dopo la conclusione dell'ultimo mercato in cui Inzaghi ha visto confermare tutti i giocatori ritenuti da lui più funzionali al progetto in corso e dopo una partenza razzo della squadra, la migliore in assoluto degli ultimi anni. Una continuità che storicamente non è di casa all'Inter ma che sottolinea l'intesa tra proprietà, dirigenza e guida tecnica. Dopotutto, in tempi non sospetti, l'adesione ad un unico e unanime obiettivo era stato evidenziato da Inzaghi in persona quando, tra mezzi sorrisi e facili ironie, aveva ricordato come dove c'è lui in panchina i club vincono e hanno bilanci positivi.

Conti alla mano, oggi, Simone Inzaghi è il terzo tecnico più vincente sulla panchina dell'Inter con due Coppe Italia e due Supercoppe italiane in bacheca, dietro ai soli Roberto Mancini (3 campionati, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane) e Josè Mourinho (2 campionati, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Champions).