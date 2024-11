video suggerito

Simeone lascia l'intervista, sta per scoppiare in lacrime: non riesce a rispondere a una domanda I pensieri sul futuro tormentano Simeone che non riesce a pensare al giorno in cui dirà addio all'Atletico Madrid. Per questo dopo la vittoria contro l'Alaves è stato costretto a interrompere l'intervista con la voce rotta.

A cura di Ada Cotugno

Diego Simeone non riesce a trattenere le lacrime pensando al giorno in cui dovrà salutare l'Atletico Madrid. Da 11 anni siede sulla panchina dei colchoneros e l'idea di lasciare la sua squadra gli provoca tanto dolore. Dopo la vittoria contro l'Alaves in campionato ha lasciato dare sfogo a tutte le sue emozioni, prima di abbandonare clamorosamente l'intervista post-partita per non farsi vedere in lacrime.

L'allenatore era in diretta su DAZN assieme ad alcuni giornalisti e al suo ex giocatore Juanfran Torres, ora opinionista sportivo, quando all'improvviso gli è stato chiesto cosa avrebbe fatto l'Atletico Madrid il giorno in cui fosse andato via. Da quel momento il volto dell'argentino è cambiato.

Simeone interrompe l'intervista per l'emozione

La domanda ha toccato le corde più profonde del cuore dell'allenatore che fa fatica a pensare alla sua vita senza l'Atletico Madrid. Il giorno dell'addio non è imminente ma prima o poi succederà e Simeone non riesce a pensarci. L'argentino è sopraffatto dal pensiero: "Sto vivendo il momento. Sono calmo. Sono in pace. Sono nel posto dove voglio essere". D'improvviso la sua voce è stata rotta dall'emozione e nessuno si sarebbe aspettato una reazione così sentimentale praticamente dal nulla.

Simeone ha dovuto fare una pausa mentre rispondeva alla domanda ed era visibilmente emozionato, con qualche lacrima che cominciava a scorrere sul suo viso. Il pensiero di dover lasciare l'Atletico un giorno lo ha scosso da dentro, tanto da impedirgli di continuare l'intervista con lucidità.

"Amo, amo il posto in cui sono" è riuscito a dire soltanto prima di abbassare la testa e salutare tutti improvvisamente. "E basta, ciao" ha accennato emozionatissimo prima di lasciare il microfono tra le mani di Juanfran e scappare via per non farsi vedere fragile e scosso, pensando al giorno in cui tutta questa magia sarà soltanto un ricordo.