Calcio
video suggerito
video suggerito

Simeone fa un gestaccio all’arbitro italiano: è per spiegare la rissa con il tifoso del Liverpool

Simeone espulso dopo il gol di van Dijk in Liverpool-Atletico Madrid di Champions League: rissa sfiorata con i tifosi ed espulsione.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Diego Simeone ha letteralmente perso le staffe nel finale concitato di Liverpool-Atletico Madrid. Dopo il gol vittoria degli avversari segnato da van Dijk, il Cholo si è lanciato contro il settore dei tifosi presenti alle sue spalle. Si è sfiorata la rissa, con l'allenatore argentino trattenuto a fatica dagli steward. Inevitabile l'espulsione per Simeone, che ha avuto un confronto con il quarto uomo italiano, provando a spiegare quanto accaduto anche a suon di gestacci.

Diego Simone si scaglia contro un tifoso del Liverpool, cosa è successo

Mentre Anfield si trasformava in una bolgia per la rete del definitivo 3-2 dei Reds, Simeone ha lasciato la panchina avvicinandosi con fare minaccioso a un gruppo di tifosi avversari presenti a bordo campo. L'ex centrocampista ha avuto da ridire con un sostenitore in particolare, che continuava a ridergli in faccia in modo provocatorio.

Il siparietto tra Simeone e il quarto uomo Mercenaro

In un primo momento Diego Simeone sembrava essersi calmato e infatti si è recato dal quarto uomo italiano, Mercenaro, per spiegare quanto accaduto. La vecchia conoscenza del nostro calcio ha più volte fatto cenno a un presunto dito medio ricevuto dalle tribune, chiedendo provvedimenti e lamentandosi per quel comportamento. Non avendo ricevuto le risposte attese, Simeone ha provato a farsi giustizia da solo.

Leggi anche
Perché Marc Marquez ha risposto ai fischi dei tifosi italiani mostrando la tuta Ducati a Misano

Si è nuovamente indirizzato verso i tifosi cercando con veemenza di raggiungere l'uomo che lo aveva insultato. Tra lui e i sostenitori si sono messi gli addetti ai lavori, che hanno creato una barriera con decisione e maniere forti. Inutili i tentativi del quarto uomo di farlo ragionare e tranquillizzarlo, con il Cholo visibilmente frustrato anche per la dolorosa sconfitta nel finale. Espulsione inevitabile da parte dell'arbitro Mariani e turno di squalifica assicurato nella prossima partita di Champions. Non l'ha passata liscia nemmeno il tifoso, che è stato segnalato e ora rischia provvedimenti.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Inter, buona la prima: ritorna in Champions battendo l'Ajax con una doppietta di Thuram
Carnesecchi non basta, troppo PSG per l'Atalanta di Juric: arriva il duro poker al Parco dei Principi
Perché Oliver prima dà poi toglie il rigore a Thuram: il VAR gli mostra un fallo che non aveva visto
Thuram, dalle critiche ai gol in Champions: "Spiegare? No, interpretate ciò che volete"
Pandev provoca Chivu: "Soddisfatto del mercato?". La risposta fa ridere tutti e cita Mourinho
Pio Esposito sorpreso in diretta dalla telefonata di suo fratello: "Non ti ho fatto alcun complimento"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views