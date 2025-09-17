Simeone fa un gestaccio all’arbitro italiano: è per spiegare la rissa con il tifoso del Liverpool

Diego Simeone ha letteralmente perso le staffe nel finale concitato di Liverpool-Atletico Madrid. Dopo il gol vittoria degli avversari segnato da van Dijk, il Cholo si è lanciato contro il settore dei tifosi presenti alle sue spalle. Si è sfiorata la rissa, con l'allenatore argentino trattenuto a fatica dagli steward. Inevitabile l'espulsione per Simeone, che ha avuto un confronto con il quarto uomo italiano, provando a spiegare quanto accaduto anche a suon di gestacci.

Diego Simone si scaglia contro un tifoso del Liverpool, cosa è successo

Mentre Anfield si trasformava in una bolgia per la rete del definitivo 3-2 dei Reds, Simeone ha lasciato la panchina avvicinandosi con fare minaccioso a un gruppo di tifosi avversari presenti a bordo campo. L'ex centrocampista ha avuto da ridire con un sostenitore in particolare, che continuava a ridergli in faccia in modo provocatorio.

Il siparietto tra Simeone e il quarto uomo Mercenaro

In un primo momento Diego Simeone sembrava essersi calmato e infatti si è recato dal quarto uomo italiano, Mercenaro, per spiegare quanto accaduto. La vecchia conoscenza del nostro calcio ha più volte fatto cenno a un presunto dito medio ricevuto dalle tribune, chiedendo provvedimenti e lamentandosi per quel comportamento. Non avendo ricevuto le risposte attese, Simeone ha provato a farsi giustizia da solo.

Si è nuovamente indirizzato verso i tifosi cercando con veemenza di raggiungere l'uomo che lo aveva insultato. Tra lui e i sostenitori si sono messi gli addetti ai lavori, che hanno creato una barriera con decisione e maniere forti. Inutili i tentativi del quarto uomo di farlo ragionare e tranquillizzarlo, con il Cholo visibilmente frustrato anche per la dolorosa sconfitta nel finale. Espulsione inevitabile da parte dell'arbitro Mariani e turno di squalifica assicurato nella prossima partita di Champions. Non l'ha passata liscia nemmeno il tifoso, che è stato segnalato e ora rischia provvedimenti.