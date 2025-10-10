Simeone all’Inter e Chivu all’Atletico: la tv libica scambia le panchine prima dell’amichevole

Diego Simeone allenatore dell’Inter e Cristian Chivu sulla panchina dell’Atletico Madrid: la presentazione ‘confusa’ della tv libica dell’amichevole di Bengasi tra i nerazzurri e i Colchoneros.

Diego Simeone allenatore dell'Inter e Cristian Chivu sulla panchina dell'Atletico Madrid: la presentazione ‘confusa' della tv libica dell'amichevole di Bengasi tra la Beneamata e i Colchoneros.

Ma non c'è stato solo lo scambio dei due allenatori ad aver portato confusione e qualche domanda tra i tifosi italiani e spagnoli: nella panchina dell'Atlèti è spuntato Rodrigo De Paul ma l'argentino da qualche mese gioca con l'Inter Miami in Major League Soccer.

Inter e Atletico Madrid sono in campo al Benghazi International Stadium per l'amichevole valevole per la Reconstruction Cup – FDRL Cup: la sfida è iniziata con 20′ di ritardo per "questioni logistiche" e si tratta di un'anteprima della gara della quinta giornata di Champions League, quando la squadra nerazzurra sarà di scena al Metropolitano di Madrid.

La confusione della regia continua con Eriksen e Bonucci

Gli errori della regia non si sono fermati al pre-match, visto che all'inizio della ripresa sono comparsi nelle grafiche delle sostituzioni nerazzurre i nomi di Leonardo Bonucci e Christian Eriksen.

L'ex difensore ha vestito la maglia dell'Inter tra 2005 e 2007, quindi parliamo di vent'anni fa. Il danese, che attualmente è un tesserato del Wolfsburg dopo essere rimasto svincolato per quasi tutta l'estate, ha giocato nell'Inter dal gennaio 2020 fino allo Scudetto del 2021 ma dopo il grave malore accusato durante l’Europeo con la nazionale danese, che aveva reso necessario l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, non ha più vestito la maglia nerazzurra.

Nella stagione 2021-2022 resta formalmente nella rosa dell’Inter, ma non scende mai in campo: non viene inserito né nella lista per la Serie A né in quella per la Champions League e il 17 dicembre 2021, dopo il parere negativo dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI sulla possibilità di tornare all’attività agonistica in Italia, il club e il giocatore decidono di risolvere consensualmente il contratto. La sua avventura a Milano si è chiusa con 60 presenze totali, 8 gol e uno tricolore conquistato.

Perché l'Inter gioca un amichevole in Libia contro l'Atletico

La partita tra Inter e Atletico Madrid è stata ribattezzata "Coppa della Ricostruzione" e rappresenta il momento culminante di un progetto promosso dal Fondo libico per lo sviluppo sportivo, nato con l’obiettivo di rilanciare Bengasi e celebrare la rinascita delle sue infrastrutture dopo gli anni di guerra.