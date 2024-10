Simeone al Torino al posto di Zapata solamente ad una condizione: il Napoli ha le idee chiare

video suggerito

Il gravissimo infortunio a Duvan Zapata ha complicato irrimediabilmente i piani del Torino in attacco dove serve un immediato innesto per dare a Vanoli la possibilità di continuare a fare bene in una stagione iniziata al meglio. Così, le ipotesi di calciomercato, tra fantasie, sogni e mosse concrete. Tra cui il possibile approdo del ‘cholito' in granata, Giovanni Simeone, primo candidato serio a cambiare maglia. I contatti ci sono, anche i buoni rapporti ma il Napoli ha le idee chiare: affare concluso solo al prezzo giusto, 15 milioni.

La trattativa per Simeone, le richieste del Napoli

Momento di pausa dal calcio giocato e quindi possibilità di affinare i rapporti tra le due società che già sono buoni dopo le trattative a buon fine in estate quando il centrale difensivo Buongiorno, grande rivelazione della passata stagione, è approdato sotto il Vesuvio. Un trasferimento che ha scatenato malumori in quel di Torino tra i tifosi che hanno contestato la proprietà di Cairo di voler smantellare il progetto, e che ha visto soddisfazione tra i partenopei. Ora ci potrebbe essere un viaggio a tappe inverse, da Napoli a Torino: Simeone è stato richiesto dai granata, i partenopei hanno aperto alla possibilità. Ma l'operazione si concluderà solamente in un caso, se le richieste economiche di De Laurentiis verranno assecondate: 15 milioni di euro, nessuno sconto. Come fece il Torino, proprio per Buongiorno.

Il Torino ha richiesto Simeone, la proposta granata

Al momento si profilano altri contatti perché la conclusione appare in stallo. La cifra che il Toro ha deciso di stanziare per arrivare a Simeone è infatti più bassa: 10 milioni. L'idea è l'acquisto a titolo definitivo, con il "cholito" che oggi nel Napoli di Conte fa la riserva della riserva, visto che i titolari sono Kvara e Big Rom, con Raspadori prima alternativa. Così, l'idea di trovare una maglia da titolare alletta il giocatore ma anche il Napoli in chiave mercato, visto che se non fosse esploso il caso Osimhen, proprio Simeone jr avrebbe molto probabilmente già fatto le valigie.

La trattativa tra Torino e Napoli, la posizione di Simeone

Anche se i rapporti sono sempre ottimi, Simeone aveva chiesto di essere ceduto in estate, per trovare più spazio altrove come titolare e giocare di più. Dunque, apertasi l'ipotesi Torino, sarebbe pronto ad accettare con entusiasmo il trasferimento in granata che lo metterebbe al centro del progetto tecnico di Vanoli, con il club che già si era interessato a lui in passato. In campionato il "cholito" comunque ha sempre segnato tanto: 12 gol col Genoa, 20 con la Fiorentina, 18 col Cagliari, 17 a Verona.